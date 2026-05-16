Traurige Gewissheit: Vermisster Österreicher in Italien tot geborgen

Seit gestern wurde eine großangelegte Suchaktion nach dem vermissten Wanderer und seinem Begleiter in der Region Friaul-Julisch Venetien durchgeführt. Heute herrscht nun die Gewissheit: Beide sind verstorben.

Seit Freitag wurde ein österreichischer Wanderer in den Bergen der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien vermisst. Am Samstag soll er nun tot geborgen worden sein, wie mehrere Medien berichten. Auch sein verschollener Begleiter, ein in Deutschland lebender 24-jähriger US-Bürger, wurde leblos aufgefunden.

Hubschrauber findet vermisste Wanderer in Udine

Die beiden Männer wurden in einem Berggebiet bei Verzegnis (Provinz Udine) zwischen den Bergen Piombada und Bottai von einem Hubschrauber lokalisiert. Nach Angaben der Bergrettung gegenüber der APA dürften sie auf einem steilen, grasbewachsenen Abschnitt ausgerutscht und abgestürzt sein. Der Unfallort war nur schwer zugänglich, weshalb die Bergung per Seilwinde erfolgte.

Große Suchaktion

Der Motorroller der beiden wurde zuvor bei Sella Chianzutan entdeckt. Rund 20 Einsatzkräfte von Bergrettung, Polizei und Feuerwehr hatten das Gebiet abgesucht. Die Suchaktion wurde durch schlechtes Wetter zusätzlich erschwert.