Weitere Insolvenz in der Autoindustrie: Firma aus Mattighofen betroffen

Die Krise in der Autoindustrie sorgt für die nächste Insolvenz in Oberösterreich. Über die Castec Metallguss GmbH aus Mattighofen wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Mehrere Arbeitsplätze sind betroffen.

Die wirtschaftlich schwierige Lage in der Zulieferindustrie fordert das nächste Unternehmen. Über das Vermögen der Castec Metallguss GmbH wurde am Freitag am Landesgericht Ried (Oberösterreich) ein Konkursverfahren eröffnet. Das berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870.

Sechs Mitarbeiter betroffen

Von der Insolvenz sind aktuell sechs Mitarbeiter betroffen. Angaben über die genaue Höhe der Schulden oder die Anzahl der Gläubiger lagen zunächst noch nicht vor. Das Unternehmen mit Sitz in Mattighofen ist auf Aluminiumguss spezialisiert und produziert unter anderem Prototypen für die Automobilindustrie sowie den Maschinenbau. Laut Insolvenzantrag kämpfte das Unternehmen bereits seit dem Jahr 2024 mit deutlichen Umsatzrückgängen. Besonders die schwierige Entwicklung in der KFZ-Branche dürfte die Firma stark getroffen haben. Ein Großteil des Umsatzes wurde laut Unternehmensangaben mit Aufträgen aus der Autoindustrie erzielt.

Unternehmen entstand nach früheren Insolvenzen

Die Castec Metallguss GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet. Das Unternehmen entstand aus den früheren Firmen Metallguss Niedermaier GmbH und Amadeo Metallguss Manufaktur GmbH. Nach deren Insolvenzen wurden Mitarbeiter übernommen und der Betrieb neu aufgebaut. In den vergangenen Jahren investierte die Firma zudem in Modernisierungen und den Ausbau der Produktion. Die Insolvenz reiht sich in eine Serie wirtschaftlicher Probleme in der Zulieferbranche ein. Steigende Kosten, schwächelnde Nachfrage und die Transformation der Automobilindustrie setzen viele Betriebe zunehmend unter Druck.