Maibaum gefällt: „Heute wurde eine Grenze gewaltig überschritten“

„‚Brauchtumspflege‘ hat seine Grenzen. Heute wurde eine gewaltig überschritten“, schreibt der Verein nun auf Facebook. Der Maibaum in der Gemeinde mit rund 2.000 Einwohnern wurde nämlich in der Nacht auf den 15. Mai 2026 umgeschnitten – „weit abseits jeder Brauchtumspflege“, übt man in einem Facebook-Posting Kritik. Dass der Maibaum in der ersten Mainacht fallen könne, sei keine Seltenheit. Ähnliches ist etwa in St. Pölten geschehen, mehr dazu hier: Maibaum in St. Pölten gefällt: „Zeigt sich wieder einmal ganz klar…“. „Dass man ihn aber am 15. Mai um Mitternacht feige umschneidet, hat mit ‚Spaß‘ oder ‚Tradition‘ absolut nichts mehr zu tun“, schütteln die Verantwortlichen den Kopf.

©Jugend Horitschon Der Maibaum in Horitschon wurde in der Nacht auf Freitag gefällt.

Verein erstattet Anzeige bei der Polizei

Dabei würde es sich „zuerst einmal“ um eine Sachbeschädigung auf Privatgrund handeln – kein Kavaliersdelikt. „Geschweige denn alle anderen Gefahren, die bei so einer hirnlosen Aktion noch passieren hätten können“, erinnert man. Hingenommen hat man die Sache jedenfalls nicht einfach so. Der Verein hat gemeinsam mit einem Zeugen, der die Tat mitverfolgt haben dürfte, Anzeige bei der Polizei erstattet. Zwei Burschen sollen es demnach gewesen sein, die den Maibaum umgeschnitten haben.