Murenabgang in Salzburg: Mehrere Häuser evakuiert

Die teils starken Regenfälle der letzten Tage haben nun im Salzburger Kleinarl (Pongau) erste gröbere Auswirkungen. Dort ist eine Mure abgegangen, die Feuerwehr stand seit Freitagabend im Ortsgebiet im Einsatz.

„Seit gestern Abend befinden wir uns im Einsatz bei einen Murenabgang im Ortsgebiet“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Kleinarl (Pongau, Salzburg) auf Facebook. Dort war kurz nach 20 Uhr ein Erdrutsch ins Ortsgebiet niedergegangen, der starke Regen der vergangenen Tage hatte erste gröbere Auswirkungen auf den kleinen Ort.

Drei Häuser bleiben in Kleinarl vorerst gesperrt

Weil sie im Gefahrenbereich waren mussten insgesamt sieben Häuser über Nacht geräumt werden, immerhin vier davon sind mittlerweile wieder freigegeben. Die übrigen drei Gebäude bleiben bis auf Weiteres gesperrt, berichtet nun der ORF. Und das wird wohl auch bis Sonntag noch so bleiben, heißt es in dem Bericht. Mit einer Entspannung der Situation rechnet man mit dem nachlassenden Niederschlag. Das dürfte in Kleinarl dann eben am Sonntag so weit sein.

Rund 70 Einsatzkräfte waren stundenlang im Ortsgebiet

Die Aufräumarbeiten im Ortsgebiet sind seit Samstagmittag übrigens größtenteils abgeschlossen. In der Nacht musste man den Einsatz dabei unterbrechen, Samstagfrüh ging es dann ab 7 Uhr wieder weiter. Im Einsatz standen insgesamt rund 70 Personen von Polizei, Feuerwehr, Rettung und Bergrettung. Verletzte gab es keine.