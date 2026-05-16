Zehntausende Euro weg: Tiroler will investieren, überweist mehrmals Geld

Ein 69-jähriger Tiroler wurde Opfer von online-Betrügern. Ihm wurde ein Investment versprochen, Geld hatte er aber nie bekommen. Stattdessen hat er zehntausende Euro verloren. Die Ermittlungen laufen nun.

Wie die Polizei berichtet, wurde der 69-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land bereits im Februar 2026 auf eine angebliche Investment-Seite im Internet aufmerksam. Bisher unbekannte Täter, die sich als Mitarbeiter einer Investmentfirma ausgaben, haben den Mann dann mehrmals mittels Mail und Messerdiensten kontaktiert. In weiterer Folge hat der Tiroler im Zeitraum von Februar bis April 2026 mehrmals Überweisungen auf unterschiedliche, ausländische Konten getätigt. Durch den mutmaßlichen Betrug ist dabei ein Schaden in der Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrags entstanden, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und zur Täterschaft allgemein laufen derzeit.

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Banken sind bei solchen Betrügereien oft die Hände gebunden

Dass Banken in solchen Fällen oft die Hände gebunden ist, hat etwa die für Banken zuständige Wirtschaftskammer-Spartengeschäftsführerin Eva Landrichtinger Anfang des Jahres gegenüber 5 Minuten erklärt. Der Faktor Mensch würde da oft eine große Rolle spielen: „Getäuschte Kunden geben oft Zahlungen selbst aktiv frei oder bestehen auf deren Ausführung, ungeachtet einer von der Bank erkannten Verdachtslage“, so Landrichtinger auf Nachfrage. Alles dazu auch hier: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.