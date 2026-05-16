Schnee Mitte Mai: Wintereinbruch lässt ganze Orte weiß erstrahlen

In den vergangenen Tagen haben die Eisheiligen genau dafür gesorgt, wofür sie bekannt sind: Für einen Wetterumschwung in Richtung Kälte und schließlich sogar hier und da für einen waschechten Wintereinbruch.

Vor allem im Westen bzw. nördliche des Alpenhauptkamms und in höheren Lagen Österreichs hat es in der Nacht auf Samstag, 16. Mai 2026, noch einmal kräftig geschneit. Generell ist in dieser Woche der Winter gleich mehrmals in vielen Teilen Österreichs zurückgekehrt. Dabei hat es teils bis auf deutlich unter 1.000 Meter geschneit, der Schnee ist stellenweise sogar liegen geblieben – wie etwa in Kärnten und der Steiermark.

Webcams zeigen, was sich schneetechnisch so getan hat

Spannend ist dabei auch der Blick in die Webcams von höher gelegenen Orten. So zum Beispiel in St. Christoph am Arlberg (Tirol) auf 1.770 Metern Seehöhe. Während am Montag, 11. Mai 2026, nur stellenweise Schnee zu sehen war und sich auch viel Grün zwischen das Grau-Weiß drängte, hat sich der Ort mittlerweile in winterlich-weiße Schale geworfen.

©Webcam bergfex | So hat St. Christoph am Arlberg noch am Montag ausgesehen. ©Webcam bergfex | Das sind aktuelle Bilder vom heutigen Samstag.

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Schröcken „wechselt“ binnen weniger Stunden die Farben

Ein noch einmal deutlich spannenderes Bild zeigt sich in Schröcken in Vorarlberg in 1.269 Metern Seehöhe. Binnen eines Tages hat sich die Landschaft dort von einem frühlingshaften Grünton in ein winterliches Weiß verwandelt. Zwischen den beiden folgenden Bildern liegen lediglich 24 Stunden, die Landschaft zeigt sich dennoch vollkommen verändert.

©bergfex / http://www.foto-webcam.eu | Freitagmittag war Schröcken noch grün. ©bergfex / http://www.foto-webcam.eu | 24 Stunden später präsentiert sich der Ort ganz in weiß.

So geht es mit dem Wetter in Österreich nun weiter

Das winterliche Weiß wird vielerorts aber wohl nur von kurzer Dauer sein, auch Schröcken wird wohl bald wieder in Grün erstrahlen. Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen nämlich langsam wieder steigen, ehe es gegen Mitte der Woche in Österreich wieder an die 24 Grad haben dürfte, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Mit den Regen- und Schneeschauern ist wohl spätestens am Sonntag dann auch wieder Schluss. Regen ist in der neuen Woche dann zwar auch stellenweise wieder möglich, Neuschnee wird es bis auf Weiteres in mittleren Lagen aber wohl nicht mehr geben.