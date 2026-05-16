Große Deko-Kette schlittert nach 2024 zum zweiten Mal in die Pleite

Nachdem bereits im August 2024 ein Konkursverfahren über das Vermögen der Deko-Kette Depot eröffnet wurde, ist man nun ein zweites Mal pleite.

Der Deko-Händler Depot steht einmal mehr vor einer Pleite. Wie nun bekannt wurde, hat das Handelsunternehmen GDC Deutschland GmbH nämlich einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung bei unserem nördlichen Nachbarn gestellt. Die Sanierung soll damit nun noch einmal versucht, das Unternehmen nicht aufgegeben werden.

Zweite Depot-Insolvenz binnen zwei Jahren

Dabei war Depot bereits einmal in die Insolvenz geschlittert. Mitte 2024 hat man ebenfalls eine Eigenverwaltung beantragt, schließlich mussten zahlreiche Filialen in Deutschland und Österreich ihre Tore schließen. Während man damals noch rund 300 Geschäfte hatte, sind es nun etwas mehr als 150. In Österreich sind bisher knapp 20 der einst 49 Depot-Standorte geschlossen worden. Ob nun eine weitere Schließungswelle bevorsteht, wird sich zeigen. Noch ist jedenfalls unklar, was mit den österreichischen Standorten geschieht.