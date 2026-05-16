Streit unter Männern endet mit Verletzten und Polizei-Einsatz

In Innsbruck-Pradl ist es am Samstagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Zwei Beteiligte wurden verletzt, ein Mann verhielt sich später auf der Polizeidienststelle unkooperativ.

Am 16. Mai 2026 gegen 10.40 Uhr kam es in Innsbruck Pradl, im Bereich der sogenannten „Tiflisbrücke“, aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern. Während ein 48-jähriger Pole und ein 51-jähriger Slowake beim Eintreffen der verständigten Polizeistreifen verletzt am Boden lagen, konnten drei polnische Staatsangehörige im Alter von 39, 44 und 47 Jahren sowie ein 43-jähriger Deutscher in unmittelbarer Nähe zum Tatort durch die Polizei angehalten und als Beteiligte des Raufhandels identifiziert werden.

Zwei Verletzte

„Während diese unverletzt blieben, mussten der 48-Jährige und der 51-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den alarmierten Rettungsdienst in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. Der 39-jährige Pole verhielt sich im Rahmen der weiteren Erhebungen auf der Polizeidienststelle unkooperativ und bespuckte einen Beamten“, berichtet die Polizei. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.