Chance auf Sonne steigt in Österreich am Sonntag im Tagesverlauf

Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad wird der Sonntag von einem Mix aus Wolken und Sonne dominiert. Im Laufe des Tages steigt die Chance auf Sonnenstunden dann aber langsam in ganz Österreich an.

Ein schwacher Hochdruckeinfluss bringt Österreich am Sonntag, 17. Mai 2026, einen „Mix aus Sonne und Wolken“. Und: „Zwischen dem Pongau und dem Mostviertel halten sich noch ein paar dichtere Restwolken, die für den ein oder anderen unergiebigen Regenschauer sorgen können“, so die GeoSphere Austria.

Höchste Temperaturen im Südosten Österreichs

Dichtere Wolkenfelder zeigen sich den Experten zufolge auch im Nordosten des Landes, hier wird es aber meist trocken bleiben. Die Sonne zeigt sich vor allem am Nachmittag dann häufiger. Die Frühtemperaturen liegen in Österreich bei null bis zehn Grad und steigen im Tagesverlauf auf zwölf bis 20 Grad an. Die höchsten Werte werden dabei im Südosten des Landes erwartet.