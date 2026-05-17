Endergebnis: Bulgarien gewinnt den Eurovision Song Contest 2026

Der Eurovision Song Contest ist endgültig geschlagen, das Voting ist gerade zu Ende gegangen, die Siegerperformance steht fest. Das Ergebnis des Song Contests in Wien findet ihr hier bei 5 Minuten.

Fast genau ein Jahr nach Eurovision Song Contest 2025 hat auch die Ausgabe 2026 stattgefunden. Den Wettbewerb im Vorjahr hat sensationell der Österreicher Johannes „JJ“ Pietsch gewonnen und so die diesjährige Ausgabe nach Österreich geholt. Lange waren mehrere Städte im Rennen um die prestigeträchtige Austragung, schließlich ist es dann aber Wien geworden. Und so platzte die Wiener Stadthalle beim Finale in Samstagnacht, am 16. Mai 2026, aus allen Nähten. Vor kurzem wurde auch das Voting beendet und die Punkte vergeben.

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Eurovision Song Contest 2026: 25 Final-Teilnehmer, ein Gewinner-Act

Und der diesjährige Eurovision Song Contest hatte alles, was das Herz begehrte. Die 25 am Finale teilnehmenden Länder haben jeweils alles gegeben und großartige Shows und Musik abgeliefert. Zur Halbzeit, also nach dem Jury-Voting, hatte dabei Bulgarien das Feld vor Australien und Dänemark angeführt. Doch am Ende konnte nur ein Act gewinnen, nur ein Land konnte siegreich die Stadthalle verlassen. Und das war Dara, die den Sieg mit ihrem Song „Bangaranga“ nach Bulgarien holte. Keine Chance auf den Sieg hatte übrigens Cosmó für Österreich. Er hat insgesamt sechs Punkte bekommen. In der folgenden Tabelle findet ihr das Endergebnis des 70. Eurovision Song Contests, der zum dritten Mal in Österreich stattgefunden hat.

Land Artist Song Punkte Bulgarien Dara Bangaranga 516 Israel Noam Bettan Michelle 343 Rumänien Alexandra Căpitănescu Choke Me 296 Australien Delta Goodrem Eclipse 287 Italien Sal Da Vinci Per sempre sì 281 Finnland Linda Lampenius x Pete Parkkonen Liekinheitin 279 Dänemark Søren Torpegaard Lund Før Vi Går Hjem 243 Moldau Sathoshi Viva, Molova! 226 Ukraine Leléka Ridnym 221 Griechenland Akylas Ferto 220 Frankreich Monroe Regarde! 158 Polen Alicja Pray 150 Albanien Alis Nân 145 Norwegen Jonas Lovv Ya Ya Ya 134 Kroatien Lelek Andromeda 124 Tschechien Daniel Žižka Crossroads 113 Serbien Lavina Kraj Mene 90 Malta Aidan Bella 89 Zypern Antigoni Jalla 75 Schweden Felicia My System 51 Belgien Essyla Dancing on the Ice 36 Litauen Lion Ceccah Sólo Quiero Más 22 Deutschland Sarah Engels Fire 12 Österreich Cosmó Tanzschein 6 Großbritannien Look Mun No Computer Eins, Zwei, Drei 1

©ORF/Thomas Ramstorfer | Dara hat für Bulgarien den Eurovision Song Contest 2026 in Wien gewonnen. ©ORF/Thomas Ramstorfer | Ihr Song „Bangaranga“ hat sowohl die Jury als auch das Publikum vollends überzeugt. ©kk | Sie war, nachdem der Sieg feststand, überglücklich.

Viele Emotionen und einige Geschichten rund um den ESC 2026

Der Song Contest hat aber nicht nur beim Finale am Samstag viele Emotionen und Geschichten geboten. Viel gesprochen wurde vor allem über Israel. Nicht alle waren glücklich, dass das Land dieses Jahr mit dabei sein durfte. Ebenfalls mehrmals in den Medien war die schwedische Teilnehmerin Felicia. Sie hatte am Mittwoch erst ihre Stimme verloren, schaffte es dann trotzdem relativ locker ins Finale. Am Tag vor dem großen Finale dann der nächste Schock: Sie hatte in ihrer Garderobe einen Kreislaufkollaps und brach zusammen. Alles dazu auch hier: Erst Stimme weg, dann Zusammenbruch: Sorge um schwedischen ESC-Star.

Eurovision Song Contest als Hochsicherheitsevent in Wien

Allgemein war der Song Contest in Wien ein Hochsicherheitsevent. So war das Sicherheitskonzept etwa 400 Seiten lang, Taschen waren nicht gern gesehen beim Riesen-Event in der Stadthalle. Es galt „Flughafensicherheit“. Pro Tag waren dafür auch rund 500 Sicherheitskräfte beim Austragungsort. Doch das wirkte auch, ging der Eurovision Song Contest dieses Jahr doch ohne größere Schwierigkeiten und Probleme über die Bühne. Dass die Einsatzkräfte bestens vorbereitet waren, hat man in jedem Fall gesehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 01:20 Uhr aktualisiert