Fotogalerie: Der Eurovision Song Contest 2026 in Bildern

Der Eurovision Song Contest ist geschlagen, Bulgarien hat den Wettbewerb mit dem eingängigen "Bangaranga" zum ersten Mal gewonnen. Wir haben hier jetzt die besten Bilder des Contests für euch.

Es war eine Woche, die voller Party und Gesang war. Gleichzeitig ist Wien mit einem 400-Seiten-Sicherheitskonzept zur Hochsicherheitsstadt geworden, in der Stadthalle galten mehr oder weniger Flughafenregeln. Doch all das hat sich ausgezahlt, der Eurovision Song Contest 2026 war ein voller Erfolg. Und er brachte neben einer sensationellen Show und zahlreichen tollen Songs auch eine Überraschungssiegerin. Dara aus Bulgarien war mit „Bangaranga“ bei den Buchmachern nämlich eigentlich nicht unter den ersten dreien gereiht, konnte dennoch sowohl Jury als auch Publikum überzeugen und hat schließlich mit deutlich mehr als 100 Punkten Vorsprung auf Israel klar gewonnen. Wir lassen hier jetzt für euch die Woche noch einmal Revue passieren – und haben ganz viele Bilder mit im Gepäck.

Das erste ESC-Halbfinale in Bildern

Im ersten Halbfinale am Dienstag, 12. Mai 2026, etwa ist das Favoritensterben ausgeblieben. Finnland und Griechenland, die als Nummer 1 und 3 der Buchmacher ins Finale gegangen sind, haben es etwa relativ locker weitergeschafft. Weiters durchgekommen sind auch Moldawien, Schweden, Kroatien, Israel, Belgien, Litauen, Polen und Serbien. Superstar Boy George, der von Senhit und San Marino mitgebracht und einige Sekunden auch auf der Bühne gestanden ist, hat es nicht weitergeschafft.

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Das zweite ESC-Halbfinale in Bildern

Im zweiten Halbfinale war dann auch der große Auftritt von Österreichs Cosmó dran. Und die Stadthalle hat da ihrer ersten Belastungsprobe standgehalten, brachte „Tanzschein“ diese doch zum beben. Österreich war aber freilich fix fürs Finale qualifiziert als Titelverteidiger, womit zehn weitere Länder noch durchkamen und so das 25er-Feld mit den Fixstartern rund um Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und eben Österreich feststand.

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Eurovision Song Contest 2026: Die Final-Probe in Bildern

Am Freitag, 15. Mai 2026, hat dann noch die Final-Probe stattgefunden. Ein letztes Mal wurde gesungen, bevor es dann am Samstagabend um alles gehen würde. Da soll es in der Garderobe Schwedens dann auch zu einem Zwischenfall gekommen sein, die schwedische Teilnehmerin Felicia ist kollabiert. Alles dazu auch hier: Erst Stimme weg, dann Zusammenbruch: Sorge um schwedischen ESC-Star. Wir waren bei der Final-Probe ebenfalls anwesend und haben für euch einige Fotos gemacht.

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Das Eurovision Song Contest-Finale in Bildern

Schließlich ist der große Tag gekommen, das Finale stand vor der Tür. Und die 25 Länder, die sich für dieses qualifiziert haben, gaben alles. Es war eine unglaubliche Show mit zahlreichen tollen Songs. Am Schluss konnte aber nur eine gewinnen – und das war mit überwältigendem Vorsprung eben Dara für Bulgarien. Das Endergebnis könnt ihr euch auch hier noch einmal anschauen: Endergebnis: Bulgarien gewinnt den Eurovision Song Contest 2026.

©ORF / Thomas Ramstorfer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 09:24 Uhr aktualisiert