So viele wie nie: Tausende Österreicher wechseln Strom- und Gastarif

In den ersten drei Monaten des Jahres haben sich nicht weniger als 137.479 Kunden in Österreich (sowohl Haushalte als auch Unternehmen) einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr.

Fast 5.000 Strom- oder Gaskunden mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres haben sich zwischen Anfang Jänner und Ende März 2026 einen neuen Strom- oder Gasvertrag geholt, berichtet nun die E-Control. Dessen Vorstand, Michael Strebl, weiß: „Noch nie zuvor haben sich mehr Konsument:innen in einem ersten Quartal einen neuen Lieferanten gesucht. Das überrascht uns aber nicht wirklich. Der Iran-Krieg und mögliche Auswirkungen auf die Gasversorgung bzw. die Angst vor steigenden Preisen haben aus unserer Sicht dazu beigetragen, die Sensibilität bei den Konsument:innen zu erhöhen.“ Generell rät er dazu, sich möglichst zeitnah mit dem eigenen Gas- und Stromtarif zu beschäftigen und einen Preisvergleich anzustellen.

Iran-Krieg macht auch das Tanken deutlich teurer

Insgesamt haben im ersten Quartal 2026 mehr als 110.000 Kunden den Stromvertrag gewechselt, 86.024 darunter waren Haushalte. Etwas mehr als 27.000 Kunden haben ihren Gaslieferanten gewechselt (23.299 Haushalte). Grund für die vermehrten Wechsel waren die geopolitischen Krisen und insbesondere der Iran-Krieg. E-Control-Vorstand Alfons Haber weiß auch: „Steigende Preise auf den Großhandelspreisen haben sich kurzfristig recht unterschiedlich für die Endkund:innen bemerkbar gemacht.“ Speziell sichtbar waren diese Entwicklungen an den Tankstellen. Auch für Autofahrer hat man allerdings ein Tool für Preisvergleiche: den Spritpreisrechner der E-Control findet ihr hier online. Gleichzeitig rät Haber: „Reduzierte Geschwindigkeit auf der Autobahn, der richtige Reifendruck, vorausschauendes Fahren, kein unnötiger Ballast im KFZ, oder auf Öffis und Fahrrad umzusteigen entlastet die Brieftasche.“ Wie du allgemein Spritsparen kannst, erfährst du auch hier: Sprit wird teurer: So sparen Autofahrer jetzt hunderte Euro beim Tanken.

©E-Control / Foto Wilke E-Control-Vorstand Alfons Haber erklärt, wie man am besten Spritsparen kann.

Wo am häufigsten der Strom- und Gaslieferant gewechselt wurde

Aber wieder zurück zu den Strom- und Gaswechslern: Besonders häufig ihren Stromlieferanten gewechselt haben Menschen in Niederösterreich (21.802 Kunden), gefolgt von Oberösterreich und der Steiermark (20.569 bzw. 19.215 Kunden). Bei den Gaslieferanten hatte in Prozent gemessen die Steiermark die Nase vorne. Dahinter folgen Ober- und Niederösterreich, die in absoluten Zahlen jedoch vorne liegen. Am wenigsten wechselfreudig bleiben auch weiterhin die Konsumenten im Westen Österreichs. So hat Tirol bei den Strom- und Vorarlberg bei den Gaswechslern die niedrigsten Wechselraten.