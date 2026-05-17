13-Jähriger klaut Auto der Mutter und baut nach Flucht Unfall

Eine Spritztour zweier 13-Jähriger endete in Oberösterreich mit einem Unfall und einem Polizeieinsatz. Einer der Jugendlichen hatte heimlich das Auto seiner Mutter genommen und versuchte anschließend vor der Polizei zu flüchten.

Für zwei 13-Jährige aus Oberösterreich nahm eine nächtliche Aktion ein schnelles Ende. Einer der Jugendlichen hatte in der Nacht auf Sonntag den Ersatzschlüssel des Autos seiner Mutter genommen und war gemeinsam mit einem Freund losgefahren. Die Fahrt führte vom Heimatort Hagenberg (OÖ) bis ins rund vier Kilometer entfernte Wartberg ob der Aist. Dort wurde der Wagen schließlich von einer Polizeistreife entdeckt. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, reagierten die Jugendlichen jedoch nicht, stattdessen flüchteten sie mit dem Auto weiter Richtung Ortszentrum. Die Verfolgung dauerte allerdings nicht lange.

Auto kracht gegen Mauer

Bereits nach kurzer Zeit verlor der 13-Jährige offenbar die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug prallte gegen die Ummauerung des Pfarrplatzes. Nach dem Unfall liefen die beiden Jugendlichen zunächst davon und flüchteten zu Fuß. Kurze Zeit später kamen die beiden Burschen allerdings wieder zur Unfallstelle zurück. Gegenüber der Polizei erklärten sie laut ersten Informationen aus Medienberichten, die nächtliche Fahrt sei für sie einfach eine „coole Aktion“ gewesen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die beiden 13-Jährigen wurden schließlich der Mutter des Lenkers übergeben. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst nicht bekannt.