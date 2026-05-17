Bremsen zu heiß: 200 Fahrgäste aus Zug evakuiert

Sonntagfrüh, am 17. Mai 2026, wurde in Bayern ein Zug, der auf der Strecke Salzburg-München unterwegs war evakuiert. Der Grund dafür: Brandgefahr.

Kurz nach 5 Uhr Früh wurden wohl einige Fahrgäste eines Nachtzugs in Bayern auf der Strecke Salzburg-München unangenehm geweckt. Sie mussten den Zug nämlich sofort verlassen, es bestand Brandgefahr, wie das Bayerische Rote Kreuz nun berichtet. Die Bremsen seien derart heiß gelaufen, dass ein Brand nicht mehr unmöglich schien.

30 Einsatzkräfte von Rotem Kreuz und Malteser Hilfsdienst vor Ort

Daher blieb der Nachtzug im Bahnhof Traunstein (Bayern) stehen, knapp 200 Fahrgäste stiegen daraufhin aus und verbrachten die nächsten etwa zwei Stunden in einer Turnhalle, wo sie warm untergebracht wurden und ihre Weiterreise abwarten konnten. Rund 30 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes waren etwa vor Ort, die Reisenden konnten anschließend ihr Gepäck aus dem Zug holen und ihre Weiterreise nach München mit der Regionalbahn fortsetzen.