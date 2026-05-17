Tief zieht ab: Wetter bessert sich – nächste Störungszone schon am Weg

Während sich das Wetter am Sonntag und größtenteils auch am Montag gebessert zeigt, ist die nächste Störungszone schon unterwegs - und bringt Österreich ab Montagnachmittag wieder unbeständiges Wetter.

Das unbeständige Wetter setzt sich nach einer kurzen Pause auch in der neuen Woche fort.

Das unbeständige Wetter setzt sich nach einer kurzen Pause auch in der neuen Woche fort.

Die vergangene Woche war wettertechnisch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Gestartet hat die Woche mit heftigen Hagelunwettern, wie etwa in Niederösterreich. Ein Video davon findet ihr auch hier: Hagelunwetter zieht über Niederösterreich. Doch damit hatten die Eisheiligen noch lange nicht genug. Plötzlich schneite es nämlich sogar bin in mittlere Lagen. Schnee fiel sogar auf knapp unter 1.000 Metern und hat die Landschaften weiß gefärbt. Alles dazu unter anderem hier: Schnee Mitte Mai: Wintereinbruch lässt ganze Orte weiß erstrahlen. Nun bessert sich das Wetter zwar, das hält aber nur kurz an, wie Meteorologen erklären.

„Es geht mit unbeständigem Wetter weiter“

„Das zuletzt wetterbestimmende Tief zieht ostwärts ab, dies bringt aber nur eine kurze Zwischenbesserung“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Denn: „Ab Montagnachmittag trifft im Westen bereits die nächste Störungszone ein und es geht mit unbeständigem Wetter weiter.“ Immerhin die ganztägig kühlen Temperaturen scheinen fürs Erste „verschwunden“ zu sein. Die Luft wird nämlich milder, die 20-Grad-Marke ist in Griffweite. Die Experten fassen das als „anhaltend unbeständig – aber wärmer“ zusammen.

Höchsttemperaturen in Österreich steigen nach und nach an

Und tatsächlich: Sieht man sich die Prognosen etwas konkreter an, werden schon am Sonntag, 17. Mai 2026 bis zu 20 Grad erwartet. Die Spitzentemperaturen steigen dann nach und nach an. Montag und Dienstag sind sie bei bis zu 21 Grad, Mittwoch werden Höchstwerte von 23 Grad erreicht und Donnerstag und Freitag wird es in Österreich nach aktueller Prognose bis zu 24 Grad warm.