Tödlicher Unfall auf A2: 42-Jähriger aus Auto geschleudert und überrollt

Ein schrecklicher Unfall hat sich in der Nacht auf Samstag, 17. Mai 2026, auf der A2 bei Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich) ereignet. Der 42-jährige Lenker wurde aus seinem Auto geschleudert und überfahren.

Ein 42-jähriger Niederösterreicher war am 17. Mai 2026 gegen 0.45 Uhr auf der A2 unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren hat und von der Straße in die Böschung abgekommen ist. Das Fahrzeug dürfte sich daraufhin mehrfach überschlagen haben, der Mann wurde aus dem Auto geschleudert. Er kam auf der Straße zu Liegen und wurde von nachkommenden Fahrzeugen überrollt, berichtet die Polizei. Der 42-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Autobahn bis etwa 4.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

©L. Derkits / Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf Ein schwerer Unfall auf der A2 hat einem 42-jährigen Niederösterreicher das Leben gekostet.

Feuerwehren unterstützen vor Ort

Im Einsatz stand neben Polizei und Rettung auch die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf, die bei der Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle sowie beim Abtransport von drei Unfallfahrzeugen half. Dabei wurde man auch vom Abschleppfahrzeug der Feuerwehr Mödling unterstützt. Die beiden Feuerwehren waren mit fünf Fahrzeugen und 21 Mitgliedern mehrere Stunden vor Ort.