Betrunken und unter Drogen: Autofahrer mit 185 km/h auf A10 erwischt

Weil er deutlich zu schnell unterwegs war, wurde ein 35-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag, 17. Mai 2026, von der Polizei auf der A10 in Salzburg angehalten.

Eine Zivilstreife stellte beim Auto mit italienischem Kennzeichen eine deutliche Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fest. Eigentlich hätte der 35-jährige Bosnier nämlich nur 110 km/h fahren dürfen, er bretterte aber mit 185 km/h über die A10 Tauernautobahn in Salzburg. Daher wurde er angehalten und kontrolliert.

0,68 Promille und positiver Speicheltest auf THC und Kokain

Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit 0,68 Promille nicht nur betrunken sondern auch unter Drogen gefahren ist. Ein Speicheltest verlief nämlich positiv auf THC und Kokain. Eine ärztliche Untersuchung verweigerte der Mann schließlich, den Führerschein ist er freilich trotzdem los. Er wird außerdem wegen mehrerer Verkehrsdelikte bei den zuständigen Behörden angezeigt.