„Komisch geschmeckt“: Schimmel-Laugenstange gekauft – was jetzt?

Was machen, wenn man ein Produkt bei Penny oder BILLA gekauft hat, bei dem es sich im Nachhinein herausstellt, dass es schimmlig ist? Und das, obwohl das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht gekommen ist? Wir haben nachgefragt.

Einer Niederösterreicherin ist genau das nämlich erst kürzlich passiert, wie sie auf Facebook schreibt. Demnach hätte sie beim örtlichen Penny Markt ein Laugenstangerl gekauft. „Zum Glück hat mein Kind das Stück sofort wieder ausgespuckt, weil es komisch geschmeckt hat“, schreibt sie. Auf Fotos ist der Schimmel deutlich zu sehen – und all das für Ablaufen des Mindesthaltbarkeitsdatums. Sie selbst wird den Vorfall beim Marktleiter und beim Kundenservice melden. Was aber kann man sonst noch machen? Bekommt man das Geld wieder zurück? Wir haben für euch sowohl bei Billa- und Penny-Mutter REWE als auch beim für Konsumentenschutz zuständigen Ministerium nachgefragt.

Was das Ministerium zu Schimmel bei Lebensmitteln sagt

Grundsätzlich würde das Lebensmittelrecht gelten, heißt es dazu aus dem Ministerium gegenüber 5 Minuten. Dabei sei jedoch zu unterscheiden, ob es sich um ein verpacktes Produkt mit Mindesthaltbarkeitsdatum oder um offene Ware handelt. Käufer hätten prinzipiell einen Anspruch auf einen Tausch oder auf Geld retour, wenn das Produkt trotz korrekter Lagerung vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum schlecht wird. Dabei empfiehlt das Ministerium, das betroffene Produkt möglichst zeitnah zurückzubringen bzw. unmittelbar zu reklamieren.

REWE gegenüber 5 Minuten: „Schimmelbefall kann im Einzelfall auftreten“

Seitens REWE erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten, dass abgepackte Produkte bei korrekter Produktion, ununterbrochener Kühlung und unbeschädigter Verpackung grundsätzlich bis zum angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum sicher verzehrt werden können. Man weiß aber auch: „Ein Schimmelbefall vor dem Öffnen und vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums kann in Einzelfällen auftreten.“ Diese Produkte sollten „jedenfalls nicht verzehrt, sondern reklamiert werden, damit Ursachen geprüft und gegebenenfalls Maßnahmen entlang der Lieferkette ergriffen werden können.“

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was kann man machen, wenn man ein schimmliges Produkt gekauft hat?

Generell gilt bei verpackter Ware, dass man das Produkt möglichst mit Verpackung und Kaufnachweis – falls vorhanden – in die jeweilige Filiale zurückbringen sollte. „In der Regel erfolgt eine rasche und unkomplizierte Rückerstattung oder ein Ersatz“, so REWE. Alternativ kann man sich auch an den Kundenservice wenden. Für eine rasche Klärung seien dafür der Produktname, die Chargennummer und der Einkaufsort notwendig. Und: „Wenn möglich, sollte das Produkt zunächst nicht sofort entsorgt werden. Für die Qualitätsprüfung kann es hilfreich sein, das Produkt oder zumindest Fotos des Schadens zur Verfügung zu stellen.“ Man versichert, dass Reklamationen sehr ernst genommen würden.

Was, wenn frisch gekauftes Obst, Gemüse & Co. schimmlig ist?

Angesprochen auf unverpackte Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Brot oder Gepäck, das kein Mindesthaltbarkeitsdatum trägt, versichert man, dass diese Produkte „mehrmals täglich“ kontrolliert werden. „Ware mit sichtbarem Schimmel, starken Druckstellen oder deutlichen Qualitätsmängeln darf nicht mehr zum Verkauf angeboten werden und wird aussortiert“, erklärt die REWE-Pressestelle. Übersehene Stücke würden nicht dem Normalfall entsprechen. Dennoch appelliert man an die Kunden, unverpackte Ware vor dem Kauf selbst zu prüfen. „Sichtbarer Schimmel, faulige Stellen oder ein deutlich muffiger Geruch sind klare Hinweise, das Produkt nicht zu kaufen. Findet man im Verkaufsraum doch schimmlige Ware, bittet REWE, diese umgehend dem Marktpersonal zu melden.