Jetzt fix: LASK ist österreichischer Fußball-Meister

Der LASK hat sich mit einer souveränen Vorstellung in Wien zum österreichischen Meister gekrönt. Die Linzer gewannen am Sonntag in der Generali Arena gegen Austria Wien mit 3:0 und machten damit den Titelgewinn perfekt.

Der LASK hat sich im Meister-Showdown gegen Austria Wien nicht beirren lassen und den Titel souverän fixiert. Dabei hatten die Wiener vor der Partie noch angekündigt, alles dafür zu tun, eine Meisterfeier der Linzer in der Generali Arena zu verhindern. Für den LASK ist es der erste Meistertitel seit Jahrzehnten und die Krönung einer spektakulären Aufholjagd unter Trainer Didi Kühbauer. Noch im Oktober lagen die Linzer auf dem vorletzten Tabellenplatz – nun stehen sie ganz oben im österreichischen Fußball.

Oberösterreicher gehen in Führung

Die Austria startete zwar mutig in die Partie und setzte den LASK in den ersten Minuten früh unter Druck, wirklich gefährlich wurden die Wiener aber nur selten. Der LASK fand nach einer ausgeglichenen Anfangsphase immer besser ins Spiel und wurde vor allem über die rechte Seite gefährlich. In der 38. Minute fiel schließlich die verdiente Führung für die Oberösterreicher: Nach einem weiten Einwurf von Jörgensen landete der Ball vor den Füßen von Innenverteidiger Mbuyamba, der aus der Drehung zum 1:0 traf. Kurz vor der Pause übernahm der LASK endgültig die Kontrolle über das Spiel.

Elfmeter nach der Pause

Direkt nach Wiederbeginn folgte die Vorentscheidung: Kalajdzic wurde im Strafraum von Austria-Keeper Sahin-Radlinger gelegt, den fälligen Elfmeter verwandelte Adeniran souverän zum 2:0. Danach zog sich der LASK etwas zurück und verwaltete den Vorsprung routiniert, während der Austria offensiv kaum noch Ideen einfielen. Am Ende gab es noch zwei gelbe Karten – einmal für Bello vom LASK und einmal für Handl von der Austria. Im letzten Drittel der Partie bemühte sich die Austria zwar weiterhin um offensive Akzente, wirklich gefährlich wurden die Wiener aber nur selten. Chancen von Saljic und Eggestein blieben harmlos oder zu ungenau. Auch mehrere Wechsel von Trainer Stephan Helm brachten keine entscheidende Wende mehr.

Kalajdzic trifft das 3:0

Der LASK blieb hingegen eiskalt und machte in der 76. Minute endgültig alles klar: Nach einem starken Angriff über Bello legte Kalajdzic clever für Bogarde auf, der zum 3:0 einschob. Spätestens damit war die Meisterentscheidung gefallen. In der Schlussphase verwalteten die Linzer den Vorsprung souverän. Austria-Keeper Sahin-Radlinger verhinderte mit einer Parade gegen Joker Christoph Lang sogar noch das 0:4. Während die Wiener weiter glücklos anliefen, feierte der LASK bereits dem Schlusspfiff entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 16:25 Uhr aktualisiert