Salmonellen-Alarm: Europaweiter Ausbruch auch in Österreich

In gleich mehreren europäischen Ländern ist zwischen Jänner und April 2026 ein Salmonellenausbruch festgestellt worden. Insgesamt sind 62 Menschen betroffen, sechs davon auch in Österreich.

Das Gesundheitsministerium hat die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) nun mit der Abklärung des „lebensmittelbedingten Ausbruchs“ beauftragt, wie man nun erklärt. Die Experten glauben ob des engen genetischen Clusters, den man über mehrere Länder hinweg identifiziert hat, in Verbindung mit der zeitlichen Verteilung der Fälle an eine wahrscheinlich gemeinsame Quelle des Ausbruchs.

Noch nicht klar, woher die Salmonellen kamen

Weiters erklärt die AGES, dass Kinder und junge Erwachsene „überproportional“ unter den Erkrankten vertreten sind. Das könnte auf bestimmte Ernährungsgewohnheiten hindeuten, eine vermutete Infektionsquelle konnte bisher aber nicht entdeckt oder identifiziert werden. Die Abklärung erfolgt nun jedenfalls in enger Kooperation zwischen AGES, Gesundheitsministerium und den jeweils zuständigen Landesbehörden sowie in Zusammenarbeit mit den europäischen Behörden.