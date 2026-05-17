Tödliche Kuh-Attacke in Osttirol: Frau stirbt, Mann schwer verletzt

Eine Kuhherde attackierte am Sonntag im Gemeindegebiet von Oberlienz ein Ehepaar. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Auch der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

„Der Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand laufender Erhebungen“, teilten Beamte der Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag mit. Das österreichische Ehepaar hatte sich im Bereich eines ausgeschilderten Weidegebietes im Gemeindegebiet von Oberlienz befunden. Im Zuge dessen wurden sie von einer Kuhherde attackiert. Laut der Polizei befand sich dort zu diesem Zeitpunkt „eine mittlere, zweistellige Anzahl“ der Tiere. Die 67-jährige Frau erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ihr Mann wurde schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.