Sieben Anzeigen in sieben Monaten: Welser fährt trotzdem weiter

Die Polizei in Wels traute wohl ihren Augen kaum: Ein 61-Jähriger wurde erneut ohne Führerschein am Steuer erwischt, bereits zum siebenten Mal innerhalb weniger Monate. Diesmal war der Mann außerdem alkoholisiert unterwegs.

Der 61-jähriger Mann wurde laut Polizei wieder ohne gültigen Führerschein am Steuer seines Autos in Wels (OÖ) angehalten. Es war bereits das siebente Mal innerhalb von sieben Monaten.

Lenker fuhr an Unfallstelle vorbei

Der Mann soll laut Polizei sogar seelenruhig an mehreren Einsatzfahrzeugen bei einer Unfallstelle vorbeigefahren sein. Beamte erkannten den bereits bekannten Verkehrssünder sofort und nahmen die Verfolgung auf. Wenig später wurde der 61-Jährige von einer Motorradstreife gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur ohne Führerschein unterwegs war, sondern auch alkoholisiert gefahren sein soll. Der gemessene Alkoholwert lag laut Polizei bei 1,32 Promille. Wie die Polizei weiter berichtet, habe sich der 61-Jährige bei der Kontrolle deutlich genervt und wenig kooperativ gezeigt. Die Weiterfahrt wurde ihm sofort untersagt. Gegen den Mann wurde erneut Anzeige erstattet