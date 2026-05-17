ID-Austria-Betrug: Diese Mail solltest du sofort löschen

Aktuell kursiert eine betrügerische E-Mail, die Nutzer zu einem angeblichen Update der ID Austria App auffordert. Das Ziel: Zugang zu privaten Daten und Accounts zu erlangen.

Die Watchlist Internet warnt aktuell vor einer betrügerischen E-Mail, die Nutzerinnen und Nutzer zu einem angeblich notwendigen Update der ID-Austria-App auffordert. Ziel der Masche ist es laut der Plattform, persönliche Daten abzugreifen. „Aktuell ist oft unklar, ob nur Zugangsdaten gestohlen oder zusätzlich Schadsoftware installiert wird. Sicher ist: Die Kriminellen versuchen Zugriff auf möglichst viele persönliche Informationen zu bekommen“, warnt die Plattform.

Löschen und keine Daten eingeben

Auf der Website von Watchlist Internet wird die Nachricht als Fake eingestuft; auch in einem aktuellen Hinweis auf der Plattform wird vor dem Klick auf Links gewarnt. Wer so eine Mail bekommt, sollte sie löschen und keine Daten eingeben.

Wie sieht die E-Mail aus? Die E-Mail ist professionell gestaltet. Schon der Absender „ID Austria” macht einen überzeugenden Eindruck. Auch der Betreff wirkt professionell und dringlich. Danach wird weiter Druck aufgebaut. Die ID Austria-App müsse sofort aktualisiert werden, damit die digitale Identität weiterhin sicher bleibt. Dafür gibt es einen auffälligen Button mit der Aufschrift „Update jetzt installieren“.

©www.watchlist-internet.at Links in E-Mails sind immer verdächtig!

Auch Bundeskriminalamt warnt

Betrugsversuche rund um die ID Austria nehmen seit Monaten zu, davor warnten zuletzt auch das Bundeskriminalamt und weitere Stellen. Offizielle Informationen zur sicheren Nutzung gibt es über die bekannten Behördenkanäle

Zu spät? Was jetzt wichtig ist Nur auf den Link geklickt: In vielen Fällen passiert dabei noch nichts. Wichtig ist: Keine Daten eingeben und keine weiteren Schritte aus der E-Mail ausführen. Dann ist das Risiko meist gering.

In vielen Fällen passiert dabei noch nichts. Wichtig ist: Keine Daten eingeben und keine weiteren Schritte aus der E-Mail ausführen. Dann ist das Risiko meist gering. App heruntergeladen: Deinstalliere die falsche App sofort von deinem Gerät. Prüfe zusätzlich, ob sich ungewöhnliche Dateien oder Einstellungen auf deinem Handy befinden und entferne diese ebenfalls.

Deinstalliere die falsche App sofort von deinem Gerät. Prüfe zusätzlich, ob sich ungewöhnliche Dateien oder Einstellungen auf deinem Handy befinden und entferne diese ebenfalls. Zugangsdaten sichern und ändern: Wenn du deine Daten eingegeben hast (z. B. Benutzername, Passwort oder Codes), ändere diese sofort. Das gilt besonders für wichtige Konten wie E-Mail, Bank oder ID Austria.

Wenn du deine Daten eingegeben hast (z. B. Benutzername, Passwort oder Codes), ändere diese sofort. Das gilt besonders für wichtige Konten wie E-Mail, Bank oder ID Austria. Offizielle Stelle informieren: Melde den Vorfall direkt bei der zuständigen Stelle (z. B. beim ID-Austria-Support).

Melde den Vorfall direkt bei der zuständigen Stelle (z. B. beim ID-Austria-Support). Vorsicht bewahren: Achte in nächster Zeit auf ungewöhnliche Meldungen. Eventuell kennen die Kriminellen nun deine Daten und versuchen, dich in eine neue Falle zu locken.

Achte in nächster Zeit auf ungewöhnliche Meldungen. Eventuell kennen die Kriminellen nun deine Daten und versuchen, dich in eine neue Falle zu locken. Im Zweifel Hilfe holen: Wenn du unsicher bist, wende dich an eine vertrauenswürdige Stelle oder den offiziellen Support.