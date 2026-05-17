Lotto-Ziehung am 17. Mai: Diese Zahlen sind 3,1 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 17. Mai 2026, ist es um nicht weniger als rund 3,1 Millionen Euro gegangen. Durch den Dreifachjackpot war wieder einmal besonders viel Geld im Topf. Wir haben hier die Zahlen für euch.

Da auch die Bonusziehung am Freitag, 15. Mai 2026, keinen Gewinner hervorgebracht hat, stand am Sonntag bei der regulären Lotto-Ziehung ein Dreifachjackpot am Programm. Heißt auch: Etwa drei Mal so viel zu gewinnen als bei einer „normalen“ Ziehung. Rund 3,1 Millionen Euro waren im Topf und ob du die richtigen Zahlen am Schein hast, findest du in der folgenden Infobox heraus.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 17. Mai 2026, gezogen: Lotto : 1, 5, 6, 33, 35, 36 – Zusatzzahl: 38

: 1, 5, 6, 33, 35, 36 – Zusatzzahl: 38 LottoPlus: 7,9,11,13,14,42

7,9,11,13,14,42 Joker: 6,8,4,3,6,3 alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf die Lotto-Bonusziehung vom Freitag, 15. Mai

Während es bei der Bonusziehung zwar keinen Sechser gegeben hat, durften sich doch einige Österreicher dennoch über zehntausende Euro freuen. So waren es ein Oberösterreicher und ein Steirer, die nach einem Fünfer mit Zusatzzahl nun jeweils rund 42.000 Euro bekommen, wie die Österreichischen Lotterien wissen. Und auch der 30.000-Euro-Bonus wurde in der Steiermark gespielt und geht an die Quittung mit der Nummer 72074 49483.

Joker-Gewinner aus Tirol

Ebenfalls keinen Hauptgewinn hat es bei der Freitagsziehung bei LottoPlus gegeben, womit die 42 LottoPlus-Fünfer je mit 5.300 Euro nach Hause gehen. Schließlich war es der Joker, der eben doch noch für den ganz großen Jubel sorgte. Dort hatte ein Tiroler nämlich alleine die sechs richtigen Zahlen am Schein und das „Ja“ angekreuzt. Macht für ihn oder sie einen Gewinn von mehr als 167.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 19:38 Uhr aktualisiert