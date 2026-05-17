Feuerwehr rettet Dachsbabys aus Gartenpool

Mitten in der Nacht rückte die Feuerwehr aus, um zwei völlig durchnässte Dachsjunge aus einem Pool in Klosterneuburg im Bezirk Tulln zu retten. Gegen 1 Uhr früh hoben die Einsatzkräfte die Tiere aus dem Wasser und wickelten sie in warme Handtücher ein. „Anschließend wurden sie in der Nähe des Fundortes zurückgelassen“, erklären die Florianis. Der Grund: Das Muttertier wird noch in der Nähe vermutet. Eine Anrainerin beobachtet nun die Lage, versichern die Feuerwehrleute, welche anschließen wieder einrückten.