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Feuerwehr rettet Dachsbabys aus Gartenpool
Zwei Dachsbabys wurden in der Nacht auf Sonntag aus einem Pool in Klosterneuburg gerettet. Im Einsatz standen die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Mitten in der Nacht rückte die Feuerwehr aus, um zwei völlig durchnässte Dachsjunge aus einem Pool in Klosterneuburg im Bezirk Tulln zu retten. Gegen 1 Uhr früh hoben die Einsatzkräfte die Tiere aus dem Wasser und wickelten sie in warme Handtücher ein. „Anschließend wurden sie in der Nähe des Fundortes zurückgelassen“, erklären die Florianis. Der Grund: Das Muttertier wird noch in der Nähe vermutet. Eine Anrainerin beobachtet nun die Lage, versichern die Feuerwehrleute, welche anschließen wieder einrückten.
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