Gewitter zum Wochenstart? Wo es in Österreich krachen könnte

Der Wochenstart zeigt sich am Montag, 18. Mai 2026, erst sonnig, dann ziehen von Westen her Wolken auf. Im weiteren Verlauf sind stellenweise auch Gewitter möglich. Alles dazu könnt ihr hier auf 5min.at nachlesen.

Der Start in die Woche zeigt sich erst wie aus dem Bilderbuch. „Der Montag beginnt noch verbreitet sehr sonnig“, wissen auch die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer Prognose. Doch nach und nach bilden sich Quellwolken und vor allem im Westen muss man ab Mittag dann zusehends mit Regenschauern rechnen. Und: „Im Süden können auch lokale Gewitter dabei sein.“

Mit Schauern kommt teils mäßiger Westwind in Westösterreich

Am wenigsten Regen erwarten die Experten im Norden und im Osten Österreichs. Insgesamt wird auch der Wind anfangs nur schwach sein, erst mit den Schauern kommt in Westösterreich teils mäßiger Westwind auf. Laut GeoSphere Austria werden die Frühtemperaturen bei zwischen null und acht Grad liegen und im Tagesverlauf auf 15 bis 21 Grad ansteigen.

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In Österreich bleibt es bis auf Weiteres unbeständig

Damit ist die kurze ruhige Phase, die am Sonntag und den halben Montag angehalten hat bzw. anhalten wird, auch schon wieder vorbei. Wie die Meteorologen erklären, bleibt es unbeständig, dafür wird es aber deutlich wärmer. Alles dazu auch hier: Tief zieht ab: Wetter bessert sich – nächste Störungszone schon am Weg. Heißt auch: Mit Schnee in mittleren Lagen, wie das vergangene Woche der Fall war, ist wohl nicht mehr allzu bald zu rechnen.