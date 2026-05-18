Motorradfahrer über Böschung katapultiert: 20-Jähriger schwer verletzt

Ein 20-jähriger Motorradlenker ist am Samstagnachmittag bei einem schweren Unfall verletzt worden. Der junge Mann kam von der Fahrbahn ab und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Motorradlenker wurde über eine Böschung katapultiert und kam nach ca. 20 Metern in einem Weizenfeld zu liegen.

Der Motorradlenker wurde über eine Böschung katapultiert und kam nach ca. 20 Metern in einem Weizenfeld zu liegen.

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 17. Mai 2026 mit seinem Motorrad auf der Schörflinger Landesstraße von Richtung Grafenbuch kommend in Richtung Schörfling am Attersee. Im Ortschaftsbereich Jetzing, (Gemeinde Aurach am Hongar in Oberösterreich) kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und durchfuhr das angrenzende Feld bis zur querenden Straßenböschung des Güterweges Jetzing.

Lenker schwer verletzt

Dort wurde er über die Böschung katapultiert und kam nach ca. 20 Metern in einem Weizenfeld zu liegen. Der schwer verletzte Lenker wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.