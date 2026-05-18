Auto prallt gegen Tunnelportal: Mann befreit sich selbst aus Unfallwrack

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B186 (Ötztaler Bundesstraße, Tirol) wird das Auto eines jungen Mannes auf die andere Straßenseite geschleudert und landet auf dem Dach. Der 27-Jährige befreit sich selbst aus dem Wrack.

Der 27-Jährige kracht frontal gegen ein Tunnelportal. Er wird mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Der 27-Jährige kracht frontal gegen ein Tunnelportal. Er wird mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Ein 27-jähriger Mann lenkte am Sonntag, den 17.05.2026, abends gegen 21.15 Uhr sein Auto auf der B 186 (Ötztaler Bundesstraße) taleinwärts. Bei Straßenkilometer 28,50 kam er aus derzeit noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen das dortige Tunnelportal.

Auto kommt auf dem Dach zu liegen

Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug auf die andere Straßenseite geschleudert und kam anschließend auf dem Dach zum Stillstand. Der Mann konnte sich durch das hintere Fenster der Fahrerseite vom komplett demolierten Unfallwrack selbstständig befreien. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in Begleitung von einem Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Innsbruck verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Riesiges Aufgebot an Rettungskräften

Für die Dauer der Erstversorgung sowie der Aufräumarbeiten musste die B 186, bei Straßenkilometer 28,500 für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Huben und Längenfeld mit 6 Fahrzeugen und insgesamt 40 Mann, sowie ein Notarzt und 2 Rettungswägen, eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Sölden und eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Ölz.