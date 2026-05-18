Abwärtstrend hält an: Jede fünfte Frau möchte keine Kinder

Die Zahl der Geburten geht weiter zurück. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Kinderlosigkeit hierzulande hoch. Das zeigt eine neue Prognose der ÖAW (Österreichischen Akademie der Wissenschaften).

Das beliebteste Modell ist immer noch jenes mit zwei Kindern. Allerdings wollen immer mehr Frauen kinderlos bleiben.

Das beliebteste Modell ist immer noch jenes mit zwei Kindern. Allerdings wollen immer mehr Frauen kinderlos bleiben.

Unter den im Jahr 1980 geborenen Frauen waren etwa 19 Prozent kinderlos, heißt es seitens der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Laut einer neuen Prognose wird dieser Anteil bei Frauen, die nach 1990 geboren wurden, auf über 25 Prozent steigen. Das zeigt ein neues „Geburtenbarometer“, auf Basis von Daten der Statistik Austria.

Seit 2016 stieg die Zahl der Frauen ohne Kinderwunsch deutlich an

Mitte der 1980er-Jahre waren es noch in etwa sieben Prozent, die sich gegen Kinder entschieden haben. Laut Forschern dürften der Klimawandel, die Covid-19-Pandemie und steigende Lebenshaltungskosten zu dem Anstieg beigetragen haben. Nicht einberechnet ist hier jener Anteil der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, etwa aus gesundheitlichen Gründen. damit könne die Kinderlosigkeit in Zukunft noch höher ausfallen, wird Demographin Caroline Berghammer in einer Mitteilung zitiert. Auch die Entwicklung, dass immer mehr junge Frauen kinderlos bleiben wollen, werde sich wohl noch verstärken, sagt sie weiters.

Es wird zwei Lager geben: Diejenigen ohne Kinder und diejenigen mit „gängigem Modell“

Es drohe mit Blick auf die vermehrte Kinderlosigkeit trotzdem „kein Aussterben“. „Die Bevölkerung wird sich nur vermehrt in zwei Lager aufteilen – in jene, die Kinder haben und hier dominiert nach wie vor das Zwei-Kind-Modell, und in jene, die keine Kinder haben.“ Der gesellschaftliche Druck, Kinder haben zu müssen, sei auch schwächer geworden.

Geburtenrate auf historischem Tiefstand

Laut dem Geburtenbarometer überschritt die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau zwischen 2016 und 2017 den Wert von 1,5, ging jedoch anschließend zurück und erreichte mit 1,31 vor zwei Jahren einen historischen Tiefstand. Hält das bereits bekannte vorläufige Ergebnis für 2025 von 1,29, ist dies die Fortsetzung des Trends.

Durchschnittsalter bei der ersten Geburt liegt bei 31 Jahren

Das Durchschnittsalter bei der ersten Geburt stieg zwischen 1984 und 2024 um sechs Jahre an – es liegt nun bei 30 Jahren. Das Gesamtdurchschnittsalter der Mütter bei der Geburt stabilisierte sich zuletzt bei 31,2 Jahren. Die Väter sind hingegen im Schnitt mit 34,2 Jahren um drei Jahre älter.

75.700 Neugeborene im letzten Jahr

Die von der Statistik Austria bereits im Februar veröffentlichten Zahlen verweisen für die Fertilitätszahlen für 2025 wiederum auf ein Minus. Der Wert sank auf rund 75.700 Lebendgeborene in Österreich, 2024 waren es noch 77.000. Auch nach der Corona-Pandemie erfolgte keine Erholung: „Überraschenderweise führte die Pandemie zunächst nicht zu einem dauerhaften Rückgang der Geburtenraten“, so Kryštof Zeman, Koordinator des Forschungsteams der ÖAW.