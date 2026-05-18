Kein Bargeld in Schärdinger Parkanlage: Empörung ist groß

Die Zufahrt zur Parkgarage ist schrankenlos. Die Zahlung allerdings eingeschränkt. Seit Kurzem ist das Zahlen der Parkgebühren hier nur noch mit der Karte möglich. Das sorgt für viel Unmut in der Bevölkerung.

Die Aufregung um die neue Bezahlregelung in der Schärdinger Parkgarage reißt nicht ab. Seit dort nicht mehr bar bezahlt werden kann, hagelt es heftige Kritik von Bürgern. Besonders ältere Menschen würden dadurch benachteiligt werden, heißt es. Wie „Mein Bezirk OÖ“ berichtet, machen mittlerweile viele Betroffene ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft.

Viel Aufregung im Netz

Viel Unverständnis für einen Umstieg auf ein rein digitales Zahlungssystem. Eine Frau schreibt im Netz zum Beispiel: „Eigentlich schon traurig. Denkt da mal wer auch an die ältere Generation, die meistens kein Smartphone hat oder sich einfach nicht auskennt mit sowas? Muss denn alles immer nur mehr bargeldlos sein?“ Ein Schärdinger User weiter: „Früher ist man hineingefahren, hat bar bezahlt und ist wieder rausgefahren. Heute braucht man Kennzeichen, Karte, App oder Nachzahlung übers Portal. Die Menschen, die kein Smartphone haben, lieber bar zahlen oder mit dem ganzen System schlicht nichts anfangen können, werden einfach mitgedacht? Nein – die werden aussortiert.“

Verkehrsstadtrat Schärding: Laufende Kosten hätten sich um 75 Prozent reduziert

Gegenüber „Mein Bezirk“ äußert sich Verkehrsstadtrat Stefan Wimmer (SPÖ) zu der Thematik. Laut ihm stand schon länger fest, dass die Technik im Parkhaus aufgrund der nicht mehr ausreichenden EDV erneuert werden müsse. Außerdem setze sich bargeldloses Zahlen in den vergangenen Jahren in allen Bereichen des täglichen Lebens durch. Dazu kommt, dass im Parkhaus auch bis zu 48 Stunden im Nachhinein mittels Überweisung bezahlt werden könne und auch die laufenden Kosten wie Wartung oder Kassenentleerung hätten sich für die Gemeinde um 75 Prozent reduziert, während die Einnahmen gleich blieben. Ausschließen wolle man damit aber niemanden.