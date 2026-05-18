„KI ersetzt keine Beziehung!“ Psychotherapeuten warnen

Gefahr von "digitaler Vereinsamung": Psychotherapeuten sehen wachsenden Handlungsbedarf bei Jugendlichen, sozialen Medien und emotionaler Bindung an KI-Systeme wie Chatbots und Co.

Die Künstliche Intelligenz ist längst in unserem Alltag angekommen. Problematisch wird es, wenn sie gegen Einsamkeitsgefühle verwendet wird.

Die Künstliche Intelligenz ist längst in unserem Alltag angekommen. Problematisch wird es, wenn sie gegen Einsamkeitsgefühle verwendet wird.

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in den Alltag aller Menschen, auch dort, wo es um emotionale Unterstützung, Einsamkeit und psychische Belastungen geht. Immer mehr Jugendliche und Erwachsene wenden sich an Chatbots, um Trost, Orientierung oder sogar psychotherapeutisch anmutende Gespräche zu erhalten. Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) sieht diese Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit und mahnt zu einer differenzierten gesellschaftlichen Debatte.

„Eine KI kann menschliche Begegnung nicht ersetzen“ Barbara Haid, Präsidentin des ÖBVP

Junge Menschen verbringen erheblichen Teil ihrer Zeit online

Gerade junge Menschen verbringen heute einen erheblichen Teil ihrer sozialen Zeit online. Aktuelle internationale Studien zeigen, dass soziale Medien zwar als Ort von Unterhaltung und Zugehörigkeit erlebt werden, gleichzeitig aber auch mit Schlafproblemen, sozialem Druck, Cybermobbing und emotionaler Überforderung verbunden sind. Eine aktuelle Erhebung des Pew Research Center unter Jugendlichen in den USA zeigt etwa, dass viele Jugendliche sozialen Druck erleben, ständig online erreichbar zu sein, während Eltern den Einfluss sozialer Medien auf psychische Gesundheit zunehmend kritisch sehen.

Es entsteht neue Form emotionaler Abhängigkeit

Aus psychotherapeutischer Sicht entsteht dadurch eine neue Form emotionaler Abhängigkeit: Menschen wenden sich in Momenten von Einsamkeit oder psychischer Belastung verstärkt digitalen Systemen zu, die Aufmerksamkeit simulieren, aber keine echte Beziehung anbieten können. „Wenn Chatbots zu primären Gesprächspartnern werden, besteht trotz möglicher unterstützender Potenziale die Gefahr, dass zwischenmenschliche Beziehungen weiter zurückgedrängt werden“, sagt t Markus Böckle, Präsidiumsmitglied des ÖBVP und Leiter des Department Forschung im ÖBVP.

Verzerrte Wahrnehmung der Realität

Auch der zunehmende Einsatz KI-generierter Inhalte auf sozialen Plattformen verändert die Wahrnehmung von Realität, Nähe und Selbstbild. Psychotherapeuten beobachten bereits heute steigenden Druck durch permanente Vergleichbarkeit, digitale Idealisierung und das Gefühl, ständig verfügbar sein zu müssen. Der ÖBVP betont daher die Bedeutung echter sozialer Beziehungen, psychotherapeutischer Versorgung und digitaler Gesundheitskompetenz.

Nutzt du regelmäßig Chat-Bots? Ja, sehr oft Gelegentlich, wenn ich mich einsam fühle Eher selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert