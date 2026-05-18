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Bild auf 5 Minuten zeigt einen Fernseher und Geld
Gegen Amazon Prime läuft eine Sammelklage, Österreicher können sich dieser anschließen.
Österreich
18/05/2026
Auch Österreicher

Sammelklage gegen Amazon Prime: So kannst du mitmachen

Gegen Amazon Prime läuft derzeit eine Sammelklage. Der Online-Riese hat nämlich Werbung bei seinem Streamingdienst eingeführt, diese soll nicht ganz rechtens sein.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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Amazon Prime hat Anfang Februar 2024 sein Videostreaming einseitig umgestellt: Wer weiterhin werbefrei schauen wollte, musste seitdem 2,99 Euro pro Monat extra zahlen. Viele Kunden empfinden das als unfair, ihr könnt euch jetzt wehren.

In Deutschland läuft bereits eine Klage gegen Amazon Prime

Anfang 2024 hat Amazon Prime seine Kunden vor vollendete Tatsachen gestellt: Wer Filme und Serien weiterhin ohne Werbeunterbrechung sehen will, muss zusätzlich 2,99 Euro pro Monat bezahlen. Dieser einseitige Eingriff in laufende Verträge sorgt seither für massiven Widerstand bei Verbraucherschützern. In Deutschland läuft deshalb bereits eine Unterlassungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv).

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Auch Österreicher können bei der Klage mitmachen

Die Arbeiterkammer stellt nun klar, dass sich auch Österreicher dieser Sammelklage anschließen können. Dafür reicht eine kostenfreie Registrierung im Klageregister des deutschen Bundesamts für Justiz. Hier findest du mehr Informationen dazu. Aber Achtung, die Zeit ist begrenzt.

Wer kann mitmachen?

• Prime-Kunden mit Zusatz-Abo, die die 2,99 Euro bereits zahlen
• Prime-Kunden ohne Zusatz-Abo, die jetzt Werbung sehen müssen

Wichtig: Das Klageregister ist nur bis 9. Juni 2026 geöffnet. Wer teilnehmen möchte, sollte sich rechtzeitig eintragen.

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