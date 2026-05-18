Mann von nachkommenden Fahrzeugen überrollt : Polizei bittet um Hinweise

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich) Sonntagnacht bittet die Polizei nun um Hinweise von Augenzeugen. Bei dem tragischen Unfall wurde ein 42-Jähriger auf der Autobahn überrollt.

Tragische Szenen haben sich Sonntagnacht auf der A2 abgespielt. Für einen 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Tragische Szenen haben sich Sonntagnacht auf der A2 abgespielt. Für einen 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen lenkte am Sonntag, 17. Mai 2026, gegen 00.45 Uhr sein Auto auf der A2 im Gemeindegebiet von Traiskirchen, Bezirk Baden, in Fahrtrichtung Graz. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und von der Fahrbahn in die Böschung abgekommen sein.

Mann wurde von nachkommenden Fahrzeugen überrollt

Das Fahrzeug dürfte sich mehrmals überschlagen haben, bevor es entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stillstand kam. Der Mann dürfte dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Er kam auf der Fahrbahn zu liegen und wurde von nachkommenden Fahrzeugen überrollt. Der 42-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Polizei bittet Augenzeugen um Hilfe

Um den Unfallvorgang besser rekonstruieren zu können, braucht die Polizei nun Hinweise von Augenzeugen. Sie bittet Personen, die die Unfallstelle vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei verlassen haben bzw. über den Verkehrsunfall Auskunft erteilen können, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel, Telefonnummer 059133-3314, zu melden.