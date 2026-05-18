Villacher Juwelier fertigte Einzelstück für RAF Camora an

Für den erfolgreichsten österreichischen Rapper der Gegenwart, RAF Camora durfte der Kärntner Juwelier und Schmuckdesigner ein außergewöhnliches Unikat anfertigen. In monatelanger Handarbeit entstand ein sogenanntes One-of-One-Custom, das bis ins kleinste Detail individuell umgesetzt wurde.

„Kunstwerk mit Charakter“

Schützlhoffer meint dazu: „Besonderes Augenmerk lag dabei auf der präzisen Handarbeit: Jeder einzelne Stein wurde exakt eingeschliffen und perfekt auf das Design abgestimmt.“ Über viele Monate hinweg entstand so ein Schmuckstück, das nicht nur durch seine Größe oder seinen Wert beeindruckt, sondern vor allem durch die außergewöhnliche Handwerkskunst und die Liebe zum Detail. „Unser Ziel war es, etwas zu erschaffen, das man so kein zweites Mal sieht. Nicht einfach nur Schmuck, sondern ein echtes Kunstwerk mit Charakter“, so der Juwelier.

©Schützlhoffer | Paul Schützlhoffer… ©Schützlhoffer | …hat für Rapper RAF Camora… ©Schützlhoffer | …ein Einzelstück angefertigt.

Einzelstück wurde in Wien übergeben

Übergeben wurde das Einzelstück persönlich in Wien. Neben dem Anhänger selbst wurde auch eine speziell angefertigte Holzbox designt, die mit zahlreichen individuellen Details versehen wurde und beinahe selbst schon als eigenes Kunstwerk bezeichnet werden kann. Damit erhielt RAF Camora als erster Künstler ein Schmuckstück mit diesen besonderen Features und dieser einzigartigen Präsentation. Für Papa Gerald Schützlhoffer ein Grund, besonders für die Arbeit seines Sohnes Paul zu schwärmen: „Das Projekt zeigt einmal mehr, wie internationale Handwerkskunst, modernes Custom Jewelry und höchste Präzision heute zu einzigartigen Einzelstücken verschmelzen, die weit über klassische Schmuckanfertigungen hinausgehen.