75.000 illegal importierte Eier aus Käfighaltung in Wien aufgedeckt

Nach den jüngsten öffentlichen Diskussionen rund um Importeier sorgt ein weiterer Fall in Wien bei Konsumenten für Verunsicherung: Ein LKW, beladen mit mit 75.000 Eiern aus der Ukraine. Vermutlich aus sehr schlechter Haltung.

Die Kontrollen greifen: Illegal aus der Ukraine importierte Eier am Großmarkt in Wien aufgedeckt. Tierschutzwidrige Käfighaltung ist in Österreich verboten.

Die Kontrollen greifen: Illegal aus der Ukraine importierte Eier am Großmarkt in Wien aufgedeckt. Tierschutzwidrige Käfighaltung ist in Österreich verboten.

Behördliche Kontrollen in Wien scheinen zu greifen. Wie schon in der Vorwoche bekannt wurde, hat das Wiener Marktamt im Rahmen seiner Kontrollen ein weiteres Problem bei Importeiern beanstandet. Ein Lkw-Fahrer mit einer Ladung von 75.000 Eiern aus der Ukraine wurde am Wiener Großgrünmarkt angehalten.

Vermutlich Eier aus tierschutzwidriger Käfighaltung

Es ist davon auszugehen, dass es sich um Käfigeier handelte. Die Kennzeichnung der mitgeführten Eier entsprach nicht den EU-Vermarktungsnormen. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Thema auch deshalb, weil 2025 und 2026 in mehreren EU-Ländern Antibiotika-Rückstände in ukrainischen Eierchargen über das EU-Schnellwarnsystem RASFF gemeldet wurden.

Geflügelwirtschaft fordert volle Transparenz entlang der Lieferkette

„Der aktuelle Fall zeigt, dass die behördlichen Kontrollen funktionieren und nicht konforme Ware aus dem Verkehr gezogen wird. Gleichzeitig macht er deutlich, wie wichtig klare Herkunftskennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und einheitliche Standards im europäischen Lebensmittelmarkt sind“, betont Heinz Schlögl, Obmann-Stellvertreter der Geflügelwirtschaft Österreich.

Ukraine inzwischen bedeutendster Eierexporteur in die EU

Die Ukraine hat sich in den vergangenen Jahren zum bedeutendsten Eierexporteur in die Europäische Union entwickelt. Statistiken zufolge stammen fast zwei Drittel aller Eierimporte in die EU aus der Ukraine. 2025 wurden ca. 120.000 Tonnen Eier und Eiprodukten in die EU importiert. Das entspricht beinahe der gesamten jährlichen österreichischen Eierproduktion. Gleichzeitig erfolgt die Legehennenhaltung dort laut Brancheninformationen zu über 90 Prozent in der Käfighaltung. Großkonzerne dominieren den Markt.