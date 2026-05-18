Neuerung beim Versand von Willhaben-Paketen: Das ändert sich für Käufer

Der Online-Marktplatz willhaben erweitert gemeinsam mit der Österreichischen Post sein Versandangebot: Pakete können ab sofort direkt an eine der mehr als 1.600 Poststationen in Österreich geliefert werden.

Im Zuge der Kaufabwicklung können Käufer auf Wunsch das Paket direkt in eine der über 1.600 24/7 verfügbaren Poststationen liefern lassen.

Im Zuge der Kaufabwicklung können Käufer auf Wunsch das Paket direkt in eine der über 1.600 24/7 verfügbaren Poststationen liefern lassen.

Der Online-Marktplatz willhaben baut gemeinsam mit der Österreichischen Post sein Serviceangebot weiter aus. Ab sofort können Käuferinnen und Käufer Pakete direkt an eine der mehr als 1.600 rund um die Uhr verfügbaren Poststationen in Österreich liefern lassen. Die neue Empfangsoption ist direkt in den Verkaufsprozess integriert und soll den Versand noch flexibler und komfortabler machen.

Neu: Käufer können Willhaben-Pakete direkt an Poststation liefern lassen

Die direkte Lieferung in Poststationen hat für Käufer einen weiteren Vorteil, wie die Österreichische Post in einer Aussendung mitteilt. Möchte man besonders sorgsam mit seinen persönlichen Daten umgehen und die eigene Adresse nicht nennen, ist durch die Lieferung in eine Poststation eine Teilanonymisierung möglich. „Am automatisch erzeugten Paketlabel scheint lediglich der Name auf, statt der eigenen Adresse ist nur die Adresse der Poststation zu sehen“, heißt es.

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Rund um das neue Service gibt es eine willhaben PayLivery-Aktion: Zur Feier des neuen Angebots übernimmt willhaben in den kommenden Wochen die Versandkosten für sämtliche Fashion- & Baby/Kind-Artikel mit den Paketgrößen XS & S, die über PayLivery ein neues Zuhause finden. Die Aktion gilt laut Aussendung in den kommenden Wochen. Mit der neuen Lieferoption setzen willhaben und die Österreichische Post ihre bisherige Zusammenarbeit weiter fort und erweitern das Angebot für Nutzerinnen und Nutzer um eine zusätzliche flexible Versandmöglichkeit.







Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 14:04 Uhr aktualisiert