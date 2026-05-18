Nach tödlichem Kuh-Angriff: Weiteres Paar angegriffen

Wie bereits berichtet, wurde am Sonntag ein Ehepaar auf einem Wanderweg in der Nähe von Oberlienz in Osttirol von Kühen angegriffen. Die Frau kam dabei ums Leben. Nun wurde bekannt, dass es einen weiteren Angriff gab.

Jene Kuhherde, die am Sonntag in Oberlienz (Tirol) ein Ehepaar angegriffen hat, soll zeitgleich auch ein zweites Paar attackiert haben. Auslöser könnte ein Hund gewesen sein.

Jene Kuhherde, die am Sonntag in Oberlienz (Tirol) ein Ehepaar angegriffen hat, soll zeitgleich auch ein zweites Paar attackiert haben. Auslöser könnte ein Hund gewesen sein.

Eine Kuhherde attackierte am Sonntag im Gemeindegebiet von Oberlienz ein Ehepaar. Die Tiere auf dem Wanderweg entlang der Isel in der Nähe von Oberlienz hatten am Nachmittag eine 67-Jährige und ihren Ehemann angegriffen. Die Frau erlag dabei ihren Verletzungen. Dem schwer verletzten Mann gelang es noch, einen Notruf abzusetzen. Nun wurde bekannt, dass das Paar nicht das Einzige gewesen ist, das in Oberlienz von Kühen angegriffen wurden.

Auch Lienzer Tierarzt durch Kuhangriff verletzt

Wie der Lienzer Tierarzt Bernd Hradecky gegenüber dem ORF Tirol schildert, wurde auch er bei einem solchen Angriff verletzt. Er und seine Ehefrau sollen demnach ebenfalls beim Wandern attackiert worden sein. Die beiden seien von der Herde umzingelt gewesen, eine Kuh hätte sich daraufhin aggressiv verhalten und den Tierarzt leicht verletzt.

Kühe könnten durch Hund aufgeschreckt worden sein

Laut dem Tierarzt soll es sich um eine große Herde gehandelt haben, die vermutlich von dem Hund einer Spaziergängerin aufgescheucht wurden. Zudem sollen in der Herde einige Kälber gewesen sein. Der Tierarzt vermutet, dass der Hund das eigentliche Angriffsziel gewesen sein soll und die Menschen seien unglücklicherweise dazwischengeraten. Dass auch ein anderes Paar zeitgleich angegriffen wurde, erfuhr Hradecky erst einige Minuten später.

67-jähriger Mann der verstorbenen Frau auf Beobachtungsstation

Der 67-jährige schwerverletzte Mann, dessen Ehefrau am Sonntag verstarb, wird in der Klinik Innsbruck behandelt. Er kann vermutlich noch heute Montag von der Intensiv- in einer Beobachtungsstation verlegt werden. Die Polizei hofft, durch ihn noch weitere Informationen zum Vorfall zu bekommen.