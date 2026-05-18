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/ ©Screenshot: Google Street View
Bild auf 5min.at zeigt das UKH Linz
Der 30-Jährige wurde nach dem schweren Arbeitsunfall mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.
Linz-Land
18/05/2026
Ins UKH geflogen

Schwerer Arbeitsunfall in Linz-Land: Stapler überrollt Fuß von Arbeiter

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagmittag in einem Betrieb im Bezirk Linz-Land. Ein 64-jähriger Staplerfahrer übersah dabei einen Arbeitskollegen und verletzte ihn schwer.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag, dem 18. Mai 2026, gegen 13 Uhr in einer Halle des Betriebs. Der 64-Jährige lenkte einen Stapler, auf dem eine Palette geladen war. Dabei dürfte er seinen 30-jährigen Kollegen übersehen haben. In weiterer Folge fuhr der Stapler dem Mann mit dem rechten Vorderreifen über den Fußbereich. Der 30-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Kremsmünster und ein Notarztteam wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C10 ins UKH Linz geflogen.

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