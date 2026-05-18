Schwerer Arbeitsunfall in Linz-Land: Stapler überrollt Fuß von Arbeiter

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagmittag in einem Betrieb im Bezirk Linz-Land. Ein 64-jähriger Staplerfahrer übersah dabei einen Arbeitskollegen und verletzte ihn schwer.

Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag, dem 18. Mai 2026, gegen 13 Uhr in einer Halle des Betriebs. Der 64-Jährige lenkte einen Stapler, auf dem eine Palette geladen war. Dabei dürfte er seinen 30-jährigen Kollegen übersehen haben. In weiterer Folge fuhr der Stapler dem Mann mit dem rechten Vorderreifen über den Fußbereich. Der 30-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Kremsmünster und ein Notarztteam wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C10 ins UKH Linz geflogen.