40-Jähriger bricht in Seniorenwohnheim ein – stiehlt Parfums und Uhr

Was er genau im Seniorenheim Sankt Pölten (Niederösterreich) suchte, steht nicht fest. Mit viel Beute kam ein 40-Jähriger nämlich nicht davon. Lediglich mehrere Parfums und eine Uhr entwendete der Mann, bevor er geschnappt wurde.

Bedienstete der Polizeiinspektion Linzer Straße wurden am 16. Mai 2026, gegen 21.50 Uhr, zu einem Seniorenwohnheim im Stadtgebiet von St. Pölten wegen eines flüchtigen Täters alarmiert. Pfleger bemerkten den unbekannten Mann im Objekt und tätigten umgehend den Notruf.

Gegen Dieb besteht aufrechtes Waffenverbot

Bei der Anfahrt zum Tatort konnten die einschreitenden Polizisten eine Person wahrnehmen, auf welche die Täterbeschreibung zutraf. Es handelte es sich um den vorerst unbekannten Täter, der nur zehn Minuten nach seiner Flucht angehalten werden konnte. Der 40-jährige Mann slowakischer Herkunft hatte zwei Pfeffersprays, ein Messer, eine geringe Menge Cannabiskraut, vier Parfums und eine Armbanduhr bei sich. Gegen den Mann besteht ein aufrechtes Waffenverbot. Sämtliche aufgefundenen Gegenstände wurden vorläufig sichergestellt.

Mann gibt zu, Parfums und Uhr aus Seniorenheim gestohlen zu haben

Der Beschuldigte gab bei seiner Einvernahme an, die Parfums und die Uhr in dem Seniorenwohnheim gestohlen zu haben. Er wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Verdachts des Diebstahls und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.