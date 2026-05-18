Hatte 356.000 in bar dabei: Mann im Zug von Zoll aufgegriffen

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben am Grenzübergang Buchs im Gepäck eines Schweizer Zugreisenden 356.000 Euro Bargeld gefunden. Das Geld befand sich im Rucksack des Passagiers.

Fünf verschlossene Couverts und eine Geldbörse wurden im Rucksack des Mannes gefunden. Insgesamt 356.000 Euro in bar.

Fünf verschlossene Couverts und eine Geldbörse wurden im Rucksack des Mannes gefunden. Insgesamt 356.000 Euro in bar.

Der 50-Jährige wollte keine Angaben über die Herkunft des Geldes machen, das er in einem Rucksack unter seinem Sitz verstaut hatte. Er wurde er an die Kantonspolizei St. Gallen übergeben. Am 26. April war laut Berichten des BAZG mit dem Zug von Salzburg in die Schweiz unterwegs. Im Zuge einer routinemäßigen Zollkontrolle bei der Fahrt von Vorarlberg über die Schweizer Grenze bei Buchs verneinte er, Waren und Bargeld mitzuführen. Ein BAZG-Mitarbeiter stellte jedoch einen Rucksack unter der Sitzreihe des Mannes fest. Darin fand dieser schließlich fünf verschlossene Couverts und eine Geldbörse.

Mann will lediglich „Bote“ gewesen sein

Der Mann will lediglich Bote des Geldes gewesen sein, das gibt er gegenüber den Beamten an. Aufgrund der vorgelegten Dokumente und Aussagen betreffend Verwendung und Herkunft der Barmittel bestand der Verdacht, dass das Geld im Zusammenhang mit Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung stehen könnte, heißt es vom BAZG. weiter. Das Bargeld wurde sichergestellt – der Fall der Polizei übergeben.

Bargeld darf grundsätzlich ohne Einschränkungen in die Schweiz eingeführt werden

Bargeld, Fremdwährungen und Wertpapiere dürfen grundsätzlich legal in unbeschränkter Menge in die Schweiz eingeführt werden. Bei Bargeld ab einem Wert von 10.000 Schweizer Franken müssen die Reisenden allerdings Auskunft zu ihrer Person, zum Eigentümer und Empfänger der Barmittel sowie zur wirtschaftlichen Herkunft und vorgesehenen Verwendung der mitgeführten Barmittel erteilen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 15:35 Uhr aktualisiert