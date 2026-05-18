Rangnick-Kader steht fest: Diese 26 Fußballstars fahren zur WM

Genau einen Monat noch bis zu Österreichs Auftaktmatch gegen Jordanien. Nun steht auch endlich fest, welche 26 ÖFB-Stars zur WM fahren dürfen.

Österreichs Fußball-Nationalteam geht ohne Gernot Trauner und Maximilian Wöber in die WM in Nordamerika. Die beiden in dieser Saison lange verletzten Innenverteidiger stehen nicht im 26-köpfigen Team, das Chef Ralf Rangnick am Montag in Wien bekanntgegeben hat. Wer allerdings sehr wohl im Kader ist: Michael Svoboda und David Affengruber. Auch Alessandro Schöpf wird dabei sein. Als dritten Torhüter entschied sich Rangnick für Florian Wiegele statt Tobias Lawal.

Ralf Rangnick über seinen Kader

Auf die Nummer 1 habe sich Rangnick noch nicht festgelegt, das müsse er aber jetzt auch noch nicht, sagt der Teamchef. Michael Svoboda sei Kapitän und Führungsspieler bei Venedig. Von da her war es für Rangnick sehr wahrscheinlich, dass er mit dabei ist. Oberste Zielsetzung sei: Auf jeden Fall weiterkommen als bei der EURO.

Für Innenverteidiger Wöber platzt der Traum

Immer wiederkehrende Verletzungsprobleme: Der Innenverteidiger Max Wöber fehlt im Aufgebot vom Rangnick, hat sich kurz nach der Rückkehr eine neuerliche Blessur zugezogen. An seiner Stelle rückten nicht etwa der fünffache Teamspieler Leopold Querfeld oder Ligue-1-Shootingstar Samson Baidoo auf – Venezia-Legionär Michael Svoboda schaffte den Cut.