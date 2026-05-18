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/ ©Berufsfeuerwehr Linz
Auto kollidierte in Linz mit Zug: 65-Jährige leicht verletzt
Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug wurde die 65-jährige Autofahrerin leicht verletzt.
Linz
18/05/2026
40 Fahrgäste im Zug

Auto kollidierte in Linz mit Zug: 65-Jährige leicht verletzt

In Linz ist am Montag ein Auto im Gleisbereich mit einem Zug kollidiert. Eine 65-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Im Zug mit rund 40 Fahrgästen wurde niemand verletzt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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In Linz ist es am Montagvormittag, dem 18. Mai, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Zug gekommen. Eine 65-jährige Autofahrerin aus der Slowakei kollidierte gegen 9 Uhr im Gleisbereich mit einer Zuggarnitur. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß konnte die 65-Jährige ihr Fahrzeug noch selbstständig verlassen. Anschließend wurde sie von der Rettung ins Med Campus 3 gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich laut Landespolizeidirektion Oberösterreich rund 40 Fahrgäste im Zug. Verletzt wurde dabei niemand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 16:52 Uhr aktualisiert
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