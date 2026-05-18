Auto kollidierte in Linz mit Zug: 65-Jährige leicht verletzt
In Linz ist am Montag ein Auto im Gleisbereich mit einem Zug kollidiert. Eine 65-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Im Zug mit rund 40 Fahrgästen wurde niemand verletzt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
In Linz ist es am Montagvormittag, dem 18. Mai, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Zug gekommen. Eine 65-jährige Autofahrerin aus der Slowakei kollidierte gegen 9 Uhr im Gleisbereich mit einer Zuggarnitur. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß konnte die 65-Jährige ihr Fahrzeug noch selbstständig verlassen. Anschließend wurde sie von der Rettung ins Med Campus 3 gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich laut Landespolizeidirektion Oberösterreich rund 40 Fahrgäste im Zug. Verletzt wurde dabei niemand.