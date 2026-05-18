Von Lawine mitgerissen: Skitourengeher befreite sich selbst

Zwei Skitourengeher aus Deutschland lösten am Montag auf der Hohen Fürleg im Pinzgau eine Lawine aus. Einer der Männer wurde mitgerissen und teilweise verschüttet, konnte sich aber selbst befreien.

Einsatz in den Hohen Tauern: Zwei Skitourengeher aus Deutschland haben am Montag, dem 18. Mai, bei der Abfahrt von der Hohen Fürleg im Pinzgau eine Lawine ausgelöst. Einer der beiden Männer wurde dabei mitgerissen und teilweise verschüttet – blieb aber unverletzt. Der Lawinenabgang ereignete sich im Gipfelbereich der Hohen Fürleg auf 3.243 Metern Seehöhe. Laut Bergrettung war die Lawine rund 80 Meter breit und etwa 300 Meter lang. Die Anrisshöhe betrug zirka 80 Zentimeter.

Schneebrett löste sich im Steilhang

Ersten Informationen zufolge querten die beiden Skitourengeher einen etwa 35 bis 40 Grad steilen Hang, als sich das Schneebrett löste. Die Männer wollten in Richtung Habachtal abfahren. Einer der Deutschen wurde von der Lawine mitgerissen und teilweise verschüttet. Er konnte sich jedoch selbst aus den Schneemassen befreien. Sein Begleiter, der nicht erfasst wurde, setzte sofort den Notruf ab.

©Alpinpolizei/SG Andi Schlick | Die Bergrettung stand nach dem Lawinenabgang auf der Hohen Fürleg mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz.

Einsatz in den Hohen Tauern

Alarmiert wurden die Bergrettungsortsstellen Neukirchen am Großvenediger und Mittersill sowie die Bergrettungs-Hundestaffel, der Notarzthubschrauber Martin 6, die Alpinpolizei und der Polizeihubschrauber Libelle. Die beiden Skitourengeher wurden schließlich vom Team des Polizeihubschraubers ins Tal geflogen. „Die Zusammenarbeit mit der AEG ist sehr gut verlaufen“, bedankte sich Einsatzleiter Albert Kogler bei den Einsatzkräften. Insgesamt standen zwölf Bergretter aus Neukirchen und rund neun aus Mittersill im Einsatz. Auch Hundeteams der Bergrettung hielten sich bereit. Der Einsatz konnte rasch beendet werden.