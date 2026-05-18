Fahrrad überschlägt sich: Polizei sucht jetzt Autofahrer und Zeugen

In Schruns in Vorarlberg überschlug sich eine junge Radfahrerin gestern nach einem abrupten Bremsmanöver eines Autos. Jetzt sucht die Polizei nach dem Autofahrer und nach Zeugen.

Am 17. Mai kam es gegen 15.45 Uhr in Schruns (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) auf der Bahnhofsstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte zu einem Fahrradsturz. Wie die Polizei berichtet, musste eine 25-jährige Radfahrerin nach dem Kreisverkehr kurz vor einem Zebrastreifen stark abbremsen, nachdem ein vor ihr fahrendes schwarzes Auto mit Dornbirner Kennzeichen abrupt abgebremst hatte.

Polizei sucht nach Zeugen

Mit bösen Folgen für die Radfahrerin: Nach Angaben der Polizei überschlug sich das Fahrrad und die 25-Jährige stürzte. Da sie nach dem Unfall Rippenschmerzen hatte, begab sie sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe: „Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Fahrzeuglenkerin bzw. der Fahrzeuglenker des schwarzen PKWs werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Schruns zu melden.“ Die Polizeiinspektion ist unter der Nummer 059/1338107 erreichbar.