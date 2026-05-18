Tanken in Slowenien: Diese Spritpreise gelten ab Mitternacht

Neue Spritpreise ab Dienstag: In Slowenien wird Tanken jetzt wieder ein bisschen teurer. Doch im Vergleich zu Österreich tankt man bei den Nachbarn noch immer günstiger.

Wie jede Woche werden die Preise an den slowenischen Zapfsäulen in der Nacht auf Dienstag neu festgelegt. Somit gelten ab Mitternacht in unserem Nachbarland neue Spritpreise. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Preise leicht gestiegen.

Das sind die neuen Spritpreise in Slowenien

In der Vorwoche zahlte man an Sloweniens Zapfsäulen noch 1,683 Euro pro Liter Benzin, ab morgen sind es dann mit 1,709 Euro per Liter um 2,9 Cent mehr. Und auch beim Diesel gab es eine Preissteigerung, nämlich von 1,734 Euro auf 1,753 Euro.

Kraftstoffart Preis Slowenien (pro Liter) Veränderung zur Vorwoche Benzin 1,709 € + 2,9 Cent Diesel 1,753 € + 1,9 Cent

Darum ist Tanken in Slowenien billiger

In Österreich muss man für Sprit nach wie vor ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Hier bezahlt man aktuell im Median 1,775 Euro für Benzin, für Diesel sind durchschnittlich 1,874 Euro pro Liter fällig. Dass das Tanken in Slowenien günstiger ist, verdanken unsere Nachbarn hauptsächlich einem staatlichen Eingriff. Die slowenische Regierung hat die Steuerbefreiung für Kraftstoffe nämlich bis zum 1. Juni verlängert, um extreme Preissprünge für die Bevölkerung und den Tourismus zu verhindern.