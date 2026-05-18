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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto, das getankt wird.
Tanken in Slowenien wird ab morgen minimal teurer.
Slowenien
18/05/2026
Leicht gestiegen

Tanken in Slowenien: Diese Spritpreise gelten ab Mitternacht

Neue Spritpreise ab Dienstag: In Slowenien wird Tanken jetzt wieder ein bisschen teurer. Doch im Vergleich zu Österreich tankt man bei den Nachbarn noch immer günstiger.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(190 Wörter)
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Wie jede Woche werden die Preise an den slowenischen Zapfsäulen in der Nacht auf Dienstag neu festgelegt. Somit gelten ab Mitternacht in unserem Nachbarland neue Spritpreise. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Preise leicht gestiegen.

Das sind die neuen Spritpreise in Slowenien

In der Vorwoche zahlte man an Sloweniens Zapfsäulen noch 1,683 Euro pro Liter Benzin, ab morgen sind es dann mit 1,709 Euro per Liter um 2,9 Cent mehr. Und auch beim Diesel gab es eine Preissteigerung, nämlich von 1,734 Euro auf 1,753 Euro.

KraftstoffartPreis Slowenien (pro Liter)Veränderung zur Vorwoche
Benzin1,709 €+ 2,9 Cent
Diesel1,753 €+ 1,9 Cent

Darum ist Tanken in Slowenien billiger

In Österreich muss man für Sprit nach wie vor ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Hier bezahlt man aktuell im Median 1,775 Euro für Benzin, für Diesel sind durchschnittlich 1,874 Euro pro Liter fällig. Dass das Tanken in Slowenien günstiger ist, verdanken unsere Nachbarn hauptsächlich einem staatlichen Eingriff. Die slowenische Regierung hat die Steuerbefreiung für Kraftstoffe nämlich bis zum 1. Juni verlängert, um extreme Preissprünge für die Bevölkerung und den Tourismus zu verhindern.

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