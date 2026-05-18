KV-Verhandlungen erneut ohne Ergebnis – Gewerkschaften drohen mit Streiks

Die KV-Verhandlungen für die Elektro- und Elektronikindustrie sind erneut ohne Ergebnis abgebrochen. Die Gewerkschaften sprechen von einem „respektlosen“ Angebot der Arbeitgeber und bereiten nun Streikmaßnahmen vor.

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie sind erneut ohne Ergebnis unterbrochen worden. Nach der bereits vierten Verhandlungsrunde wächst nun der Druck auf die Arbeitgeber – die Gewerkschaften kündigen Arbeitskampfmaßnahmen an. Auslöser für den Streit ist vor allem das Angebot der Arbeitgeberseite: Dieses liegt weiterhin bei einem Prozent für Lohn- und Gehaltserhöhungen. Für die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ist das angesichts einer Teuerungsrate von 3,3 Prozent deutlich zu wenig.

„Unsere Geduld ist erschöpft“

Die Verhandlungsleiter der Arbeitnehmerseite finden klare Worte. „Wir sind in der elften Verhandlungswoche, unsere Geduld ist erschöpft. Vorgangsweise und Angebot der Arbeitgeber sind respektlos gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Es reicht! Wir rufen die Belegschaften auf, vorsorglich Streikbeschlüsse zu fassen“, sagen Reinhold Binder (PRO-GE) und Eva Scherz (GPA). In den kommenden Tagen sollen deshalb in den Betrieben Streikkomitees gewählt und erste Arbeitskampfmaßnahmen vorbereitet werden. Gleichzeitig wollen die Gewerkschaften die Streikfreigabe beim ÖGB einholen.

Streiks ab Ende Mai möglich

Sollte es auch bei der nächsten Verhandlungsrunde am 28. Mai keine Einigung geben, könnten Arbeitsniederlegungen folgen. Die Gewerkschaften halten weiterhin an ihrer Forderung nach 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt fest. Binder und Scherz betonen zudem, dass die wirtschaftliche Lage der Branche besser sei, als von Arbeitgeberseite dargestellt werde. „Die bewusst verbreitete Untergangsstimmung sorgt aber für wachsenden Unmut unter den Beschäftigten. Denn in der Realität sind Produktionswert und Umsätze pro Kopf gestiegen.“

Mehr Geld für belastende Arbeitszeiten gefordert

Neben höheren Löhnen fordern PRO-GE und GPA auch bessere Zuschläge für belastende Schichtarbeit. So soll die Zulage für die zweite Schicht auf 1,50 Euro pro Stunde und für die dritte Schicht auf fünf Euro steigen. Zusätzlich stehen eine weitere Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung sowie eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche auf dem Forderungsprogramm. Der neue Kollektivvertrag hätte eigentlich bereits seit 1. Mai gelten sollen.