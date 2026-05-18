Österreichische Filmpreisträgerin mit nur 24 Jahren verstorben

Die Filmwelt trauert um die junge Schauspielerin Luna Jordan, die am 13. Mai im Alter von nur 24 Jahren überraschend verstorben ist. Auch in Österreich hinterlässt ihr Tod große Betroffenheit.

Die gebürtige Berlinerin Luna Jordan war eng mit der österreichischen Filmszene verbunden und wurde hier einem breiteren Publikum vor allem durch ihre Rolle im mehrfach ausgezeichneten österreichischen Kinofilm „Fuchs im Bau“ bekannt. Für ihre Darstellung erhielt sie 2022 sogar den Österreichischen Filmpreis als beste Nebendarstellerin.

„Der Bergdoktor“ und „SOKO Donau“

Die Schauspielerin, deren Mutter die österreichische Schauspielerin Bettina Ratschew ist, pendelte zuletzt zwischen Berlin und Wien. Schon früh stand Jordan vor der Kamera und war unter anderem in Serien wie „Der Bergdoktor“, „SOKO Donau“ oder „Polizeiruf“ zu sehen. Auch im Theater machte sie sich einen Namen. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin schrieb sie Drehbücher und setzte sich immer wieder mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinander.

Flammende Rednerin

Besonders in Erinnerung blieb wohl vielen ihre emotionale Rede bei der Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2022. Damals sprach Luna Jordan offen über sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch in der Film- und Theaterbranche – und sorgte damit weit über Österreich hinaus für Aufsehen. Sie appellierte an Betroffene, nicht länger zu schweigen.

Jordan verstarb am 13. Mai

Am 13. Mai 2026 endete ihr Leben viel zu früh, wie ihre Agentur „Players“ am 18. Mai bekannt gab. Sie wurde nur 24 Jahre alt. Die Todesursache der jungen Schauspielerin wurde bisher nicht öffentlich bekannt gegeben.