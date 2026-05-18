Sonne, Wolken, etwas Regen: Am Dienstag ist alles mit dabei

Es gibt den ganzen Tag über einen Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken. Dazu können über den Tag verteilt auch lokale gewittrige Schauer dazukommen. Am schönsten wird's in Wien und im Burgenland.

Wieder wärmer und bis zu 23 Grad am Dienstag - es wird allerdings wechselhaft.

Wieder wärmer und bis zu 23 Grad am Dienstag - es wird allerdings wechselhaft.

Mit einer Mischung aus einigen Wolken und etwas Sonnenschein durch den Dienstag, die meisten Sonnenstunden gehen sich vom Weinviertel über Wien bis ins Burgenland aus. In Niederösterreich und Wien frischt teilweise lebhafter Westwind auf und die Temperaturen steigen auf 14 bis 23 Grad.

Regen am ehesten im Tiroler Unterland, Salzburg und Oberösterreich

In der Früh und teilweise auch über den Tag verteilt kann es stellenweise im Tiroler Unterland, in Salzburg und im westlichen Oberösterreich regnen, am Nachmittag und Abend sind dann im Hügel- und Bergland ein paar Regenschauer oder Gewitter unterwegs.