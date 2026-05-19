Österreicher zahlt tausende Euros für Traktor, der gar nicht existiert

Ein 56-jähriger Österreicher wollte online einen Traktor kaufen und überwies dafür eine hohe Anzahlung. Vor Ort in Deutschland stellte sich jedoch heraus: Das Angebot war gefälscht, der Traktor existierte gar nicht.

Im Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis 18. Mai 2026 boten bisher Unbekannte auf einem Internet-Verkaufsportal einen Traktor zu einem Verkaufspreis in der Höhe eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages zum Kauf an. Ein 56-jähriger Österreicher aus Imst (Tirol) wollte den Traktor erwerben und trat in der Folge mehrmals telefonisch als auch über eine Social-Media-Plattform mit dem vermeintlichen Verkäufer in Kontakt. Im Zuge dessen verlangte der unbekannte Verkäufer vorerst die Anzahlung des halben Kaufpreises, den der Käufer am 14. Mai 2026 auf ein deutsches Konto überwies.

Österreicher erlebte böse Überraschung

Als der Käufer den Traktor am 18. Mai 2026 in Deutschland vor Ort besichtigen und den Kauf abschließen wollte stellte sich heraus, dass das vom vermeintlichen Verkäufer angegebene Unternehmen für Landwirtschaftstechnik keinen derartigen Traktor zum Verkauf angeboten hatte und die Unternehmensdaten offensichtlich gefälscht und widerrechtlich verwendet wurden. Durch die Tat entstand dem 56-jährigen Opfer ein Schaden in der Höhe eines niedrigen 5-stelligen Eurobetrages.