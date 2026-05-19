Handgepäck nicht mehr gratis: Diese Airlines kassieren jetzt

Seit heute heißt es zahlen: Die Lufthansa-Gruppe hat den Gratis-Trolley bei einigen Airlines gestrichen. Mit an Bord darf aber weiterhin ein persönlicher Gegenstand mitgenommen werden.

Erst im vergangenen Herbst mussten sich Reisende auf Änderungen beim Fliegen einstellen. Denn der bekannte Fluganbieter Ryanair hat eine große Änderung eingeführt. Mehr dazu hier: Ab heute: Diese Änderung müssen Reisende jetzt beachten.

Was kostet das Handgepäck bei Lufthansa?

Ab Dienstag, 19. Mai 2026, gibt es bei mehreren Fluggesellschaften einiges zu beachten. Bisher war es bei vielen Flügen der Lufthansa-Gruppe nämlich möglich, einen Handgepäckskoffer kostenlos mit in die Kabine zu nehmen. Doch damit soll laut mehreren Medienberichten jetzt Schluss sein. Jetzt heißt es: Für einen Tarif ab 15 Euro muss der Trolley extra dazugebucht werden.

Hast du heuer einen Flug gebucht? Ja. Nein, kein Geld. Nein, ich habe Flugangst. Ich bleibe heuer Zuhause. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lufthansa: Wie groß darf der persönliche Gegenstand sein?

Wer künftig Kurz- oder Mittelstreckenflüge buchen möchte, kann bei allen betroffenen Airlines der Gruppe aber einen Einstiegstarif wählen, bei dem ein kleiner persönlicher Gegenstand wie ein Rucksack oder eine Laptop-Tasche enthalten ist – ähnlich wie bereits bei Ryanair. Der persönliche Gegenstand darf dabei maximal 40x30x15 Zentimeter groß sein.

Diese Airlines sind betroffen

Betroffen sind Flüge der Marken Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti. Begründet wird dieser Schritt mit dem veränderten Verhalten der Passagiere. Der neue Tarif soll sich vor allem an Tagesreisende richten, die damit eine zusätzliche Wahlmöglichkeit haben.